Cattalini: “Santa Fe perdió tres años de inversión en seguridad porque Perotti nunca tuvo un plan ni equipo para gestionar”

Los integrantes de la comisión Bicameral de Seguimiento del Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario recibieron al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi para que responda y especifique en qué se utilizó el presupuesto 2022 para la Emergencia, cuáles fueron las compras y en qué se invirtieron los recursos asignados al Ministerio.

Rimoldi estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, el secretario de de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, el Jefe de Policía de la provincia, Miguel Oliva y Gustavo Bode, nuevo secretario de coordinación administrativa.

Al terminar el encuentro la diputada socialista resaltó: “Si comparamos la escandalosa reunión que tuvimos el año pasado con el ministro Rimoldi y la secretaria administrativa Ana Morel, podemos decir que ésta fue una buena reunión y recibimos documentación que analizaremos a la brevedad. Lo que sí nos queda claro es que el gobierno de Omar Perotti no tiene claro el momento que está atravesando la sociedad santafesina. No puede ser que durante un año y teniendo ley de Emergencia no haya podido concretar la compra de 5.500 chalecos antibalas para proteger a la policía. Esto habla de una burocracia y una desidia inconmensurable y tampoco pudieron en tres años de gobierno concretar la promesa de inhibir los penales, lugar donde se piensan y llevan adelante los delitos”.

Por otra parte Cattalini expresó: “La reflexión más grande es que esto no puede volver a pasar. Todos tenemos la obligación de rediscutir la emergencia de seguridad y pensar un plan a largo plazo que trascienda los gobiernos. No hay más chances, y de ninguna manera puede volver a ocurrir que un gobierno no tenga un equipo acorde para ponerse al frente del problema más grave que estamos viviendo los ciudadanos especialmente de Rosario”.

Presentes

Legisladores Integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento los diputados Lionella Cattalini, Juan Cruz Cándido y María Ximena Sola; y los senadores Miguel Rabia y Armando Traferri. También asistieron diputados de distintos bloques políticos.

Por el Poder Ejecutivo:

Rubén Rimoldi, ministro de Seguridad, Oscar Urruty,secretario de Gobierno, Wálter Gálvez, secretario de Asuntos

Penitenciarios, Gustavo Bode, nuevo secretario de coordinación administrativa, y el Jefe de Policía de la provincia, Miguel Oliva.