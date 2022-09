Caso Sain: la Legislatura suma proyecto para pedir sumario por presuntas violaciones de DD.HH.

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ximena Sola, presentó un proyecto de Comunicación para que el Poder Ejecutivo de Santa Fe inicie un sumario administrativo que investigue los hechos trascendidos, a través de los audios del exministro de Seguridad, Marcelo Saín, en el marco del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio, que estuvo vigente en el año 2020.



Para la legisladora, se trata de un episodio de “extrema gravedad institucional” que “vuelve a tener como protagonista a Saín”, quien actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación.



En sus fundamentos, Sola indicó que se cometieron detenciones que “no cumplieron con los derechos de quienes fueron detenidos” y que, de comprobarse la veracidad de las declaraciones, “se trataría de un claro caso de violación de los Derechos Humanos”. En rigor, la diputada se refiere al audio en el que Saín narra lo siguiente: “Había una mina paseando el perro. La hicimos detener, la tenemos enjaulada acá con los perros y todo. No van a comer por tres días. La tenemos acá abajo, habilitamos una sala especial. Está llorando y la vamos a dejar llorando 10 o 12 horas, sin comer y sin agua”.



Este proyecto se suma al que presentó este lunes el concejal del PRO en Rosario, Charly Cardozo, quien también solicitó al gobierno provincial investigar el accionar de la Policía de Santa Fe a partir de audios atribuidos Saín, y sostuvo que, de corroborarse los hechos confesados, se lo denuncie penalmente. “Esto no puede naturalizarse bajo ningún punto de vista”, afirmó el edil, quien agregó que “también hemos elevado un pedido similar al Ministerio de Seguridad Nacional”, porque “es una muestra más de las aberraciones que se cometieron en la cuarentena”.



En tanto, Sola consideró que el gobernador Omar Perotti “no puede ignorar los hechos declarados por Saín, que se suman a otras declaraciones recientes, donde el exministro ataca a sectores políticos de la provincia y además, celebra los ataques de jefes del crimen organizado y el narcotráfico”.



“Desgraciadamente, Saín nos tiene acostumbrados a estas declaraciones fuera de lugar, en las que desprecia a los santafesinos y se mofa de la inseguridad que se ha agudizado en la provincia, en gran parte por su inoperancia y soberbia”, manifestó Sola. “Santa Fe ha sido totalmente abandonada en materia de seguridad por la Nación, por lo que no es casualidad que Saín forme parte hoy de un Ministerio que ningunea a nuestra provincia, mientras todos los días contamos nuevas víctimas de homicidios”, finalizó la diputada.

