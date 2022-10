Caso Carolina Aló: el padre afirma que Tablado tiene “una condena social que jamás se sacará”

El padre de Carolina Aló, la joven que fue asesinada de 113 puñaladas el 27 de mayo de 1996, destacó el repudio de los habitantes de distintas ciudades que evitaron que se radique a vivir allí el femicida Fabián Tablado y afirmó que “la sociedad hace lo que los Justicia no hizo y es una condena social que nunca se sacará de encima”.

Edgardo Aló remarcó que “nadie va a querer vivir cerca de un asesino y caminar cerca de alguien que quizás esté mirando a su hija o hijo para tener problemas”.

“Porque el psicópata nace y muere psicópata, no es un enfermo. Y cuando se es psicópata como Tablado, no ge acepta un no, un rechazo, y es ahí cuando se torna peligroso”, indicó Aló en declaraciones al programa “Tardes Policiales”, que se emite por XLFM Radio.

El hombre cuestionó el accionar de los jueces y fiscales y en relación al rechazo de la gente a la hora de ver que el femicida se iba a radicar cerca, reveló: “La sociedad está haciendo lo que la Justicia no hizo y es una condena social que evidentemente nunca se la va a sacar de encima. Nadie va a querer vivir cerca de un asesino y caminar cerca de alguien que quizás esté mirando a su hija o hijo para tener problemas”.

“Las personas, hoy por hoy, donde sepa que está Fabián Tablado parando se va a levantar, ya sea en Tigre, en San Fernando, en San Isidro, Vicente López, San Clemente, Corrientes, Santa Fe o Misiones. En muchos de esos lugares lo declararon persona no grata porque no lo quieren tener al lado”, precisó.

En ese sentido, el asesino de Carolina Aló fue rechazado de todas esas ciudades y ahora buscaba instalarse en Posadas, donde funciona un centro evangélico llamado “Filipos” que tiene ya a personas con adicciones, entre otras cuestiones.

Por otra parte, la Escuela de Educación Secundaria número 9 “Marcos Sastre” de Tigre, donde asistía la joven asesinada, arrancó con charlas de Educación Sexual Integral (ESI) y psicológicas para evitar noviazgos violentos.

Sin embargo, Edgardo Aló consideró que “el colegio se acordó tarde de tener una reacción, porque eso lo tendría que haber tenido en cuenta en su momento, cuando no debió dejar salir a Carolina, porque era menor y no tenía autorización para dejarla salir”.

“La escuela la dejó salir a ella y ni se dio cuenta que salió con este asesino, que le había dicho a un amigo, Luis Vallejos, cuando yo pueda la mato y efectivamente lo hizo. La llevó engañada y obligada según me contaron los alumnos. Quería tener un hijo, ella seguramente lo habrá rechazado y Tablado no lo toleró. Ella tenía clavado dos cuchillos, una cuchilla y hasta un formón”, relató el hombre.

Asimismo, prosiguió: “Había un dibujo al lado del cuerpo de Carolina de una mujer tirada, bañada en sangre y al lado alguien como una figura media diabólica diciendo jajajaja. Además, tengo 36 cartas de puño y letra de Fabián Tablado que dicen ´matar no es fácil, pero cuando tenés una muerte te hace sentir omnipotente de la vida del otro, algo que es muy satisfactorio y es una adrenalina que tengo que volver a vivir´. Las palabras que dijo fueron: ´La maté porque si no era mía no era de nadie´”.

Respecto de la condena que recibió Tablado, explicó: “En el juicio, en diciembre de 1998, el juez Fernando Mancini, secundado por la doctora Celia Vázquez, dijo que no hubo alevosía ni ensañamiento en ese acto y dijeron que fue homicidio simple. Lo que correspondía era reclusión perpetua más accesorios, o sea 35 años y luego de esa fecha revisar todos los años la causa a ver si podía salir o no. Lo mismo que hacen con Carlos Robledo Puch”.

Aló denunció que hubo un posible cambio de carátula para favorecer a Tablado y puso en duda la honorabilidad de dos de los magistrados intervinientes.

“Cuando la plata habla, la Justicia se calla. No lo digo yo, sino que me lo dijo el tercer juez que intervino en el juicio de mi hija, Fernando Maroto. ´Hablás con un papá, con un abuelo, estos dos jueces son unos hdp´, me comentó”, detalló.

Y en ese aspecto, profundizó: “Cuando le pregunto por qué. Maroto me dice que a Tablado le correspondía reclusión. El doctor Mancini le doblo la mano a Vázquez, La llamó antes del juicio, le dijo ´vos que pensás´ y ella dijo ´reclusión´. Entonces él respondió ´tenés que decir homicidio simple porque yo te lo digo, porque soy el presidente de la sala y vos recién entrás, sino vas a empezar mal´”.

“Maroto fue el único que se mantuvo con la reclusión más accesorias para Tablado, pero el fallo fue 2 a 1, algo totalmente corrupto. Además, en el fallo estuvo metido el fiscal General de San Isidro Julio Novo, inculpado después por cuestiones de drogas (fue acusado por encubrir narcos). Ahí empieza la corrupción total”, precisó el hombre.

Además, dio a entender que ese fallo pudo haber estado pagado por allegados al femicida al señalar: “No nos olvidemos que al día de hoy la familia Tablado tiene una fábrica de muebles en Tigre y dos locales grandes entrando al Puerto de Frutos. Tenían para pagarle a tres abogados defensores, que usaron todos los artilugios posibles”.

Por otra parte, afirmó que no es real que Tablado sea una persona religiosa como señaló varias veces. “Mientras estuvo preso vivió en pabellones evangelistas pagados. Y después de lo de Carolina dijo que se entregó a Jesús. Una total mentira o no recuerda que después de mi hija cinco

mujeres sufrieron sus amenazas: dos novias, una mujer, otra parejita en Campana y por último su suegra, a la que le dijo que la iba a cortar en pedacitos. Todo eso le valió dos años y medio más de prisión y le establecieron una perimetral”, señaló.

Aló reveló que “un juez determinó que este femicida tenga una perimetral de 300 kilómetros” y que a él le “otorguen un botón antipánico, algo que de hombre a hombre nunca se había hecho”.

El padre de Carolina aseguró que dedicó “26 años” de su vida “a tratar de hacer justicia, pero esto no fue justicia, al tiempo que añadió: “Uno teme por la vida de cualquier mujer y de toda la sociedad”.

Por último, criticó a “Filipos”, que ofreció ayuda a Tablado al remarcar que “esta fundación evangelista tiene a ex presidiarios y aquellos que son adictos, pero también tiene a alguien que mató, descuartizó y le comió el corazón a otra persona”.

“Tiene a estos asesinos. Y cuando Tablado dice que no le debe nada a la Justicia es mentira. Él le debe la vida que le sacó a Carolina”, concluyó.