Casi 30 personas son acusadas de integrar una asociación ilícita liderada por herederos de Los Monos

La investigación criminal que la semana pasada derivó en 80 allanamientos y 13 detenciones, entre ellas la de Dylan, uno de los hijos menores del fundador de la banda Los Monos Ariel Máximo “Viejo” Cantero, comenzó a ser ventilada este jueves en una audiencia imputativa donde 28 personas llegan acusadas de integrar una asociación ilícita que tiene a las nuevas generaciones del clan Cantero a la cabeza. Dos de ellas se entregaron a la Justicia de forma espontánea un día antes, al saber que tenían un pedido de captura emitido por la fiscal de Homicidios Dolosos Marisol Fabbro.

La pesquisa se inició a partir del asesinato de Ulises Gamarra, perpetrado el 24 de febrero pasado en San Francisco Solana al 2500, de zona sur. El joven fue acribillado de 14 tiros y dentro de su auto encontraron 24 mil dólares y 23 mil pesos. Según la fiscal Fabbro, escuchas telefónicas y otras medidas para esclarecer ese crimen dieron cuenta de la existencia de una asociación ilícita destinada a cometer homicidios, extorsiones, abusos de armas, amenazas y otros delitos en la zona suroeste de Rosario, principalmente en los barrios Plata, Las Delicias, Las Flores y La Granada.

Además, para la fiscal esa organización era liderada por las nuevas generaciones de Los Monos, en particular por Uriel “Lucho” Cantero, hijo del ya fallecido Pájaro Cantero, quien se encuentra alojado en la unidad penitenciaria de Marcos Paz, en Buenos Aires. Según la hipótesis, el joven comandaba desde allí a un grupo de personas que ejecutaban sus órdenes para cometer ilícitos tales como robo de automotores, balaceras, extorsiones y usurpaciones.

En total, este jueves se formalizó la acusación contra 28 personas, la mayoría de las cuales ya se encuentran con prisión preventiva porque están imputadas en otras causas penales. Además de Dylan Cantero, uno de los hijos de “El Ariel” de 18 años que fue detenido la semana pasada por primera vez desde que es mayor de edad, la lista de acusados la completan Luciano C., Érica B., Lorena V., Dylan Tomas B., Daniel C., Martin M., Macarena C., María del Carmen M., Santiago A., Marcelo S., Carlos Emanuel F., Bruno C., Facundo M., Facundo D.F., Alexis L., Yamir José I., Alberto S., Juan Ignacio G., Guillermo A., Gastón S., Lucas P., Brandon A., Fausto Santiago G., Walter A., Juan Hernán E., Ricardo Jorge V. y Emiliano Tomás R. D., de 26 (los dos últimos entregados de forma voluntaria este lunes).

Los buscaban desde el lunes de la semana pasada cuando la fiscal Fabbro comandó casi 80 allanamientos y más de una docena de detenciones. En esos operativos secuestraron cerca de ocho millones de pesos, un camión, 12 autos, 25 motos, 90 celulares, joyas, una pistola, una escopeta, dos rifles y otros elementos de interés para la causa como tres máquinas de contar dinero.

Voceros del caso informaron que en total se allanaron 79 domicilios, en su mayoría ubicados en los barrios Plata, La Granada y Las Flores. “Se requisaron 44 viviendas y dos pasillos completos, uno con 24 domicilios y otro con 11”, especificaron los voceros tras referir que se trató del operativo conjunto “más importante del año debido a la cantidad de personal policial” abocado al mismo. Del mismo participaron 49 brigadas, 20 grupos de irrupción de distintas Unidades Regionales, 30 grupos completos de Gendarmería Nacional y una brigada can, con un despliegue total de 600 efectivos.