Carrió estuvo en Rosario y mostró su proverbial saña con sus ex aliados y socios políticos

Pegó a diestra y siniestra dentro del frente no peronista Unidos pero también al Senado dominado por el peronismo. Así, busca imponer a los principales candidatos de su partido, el empresario Maradona y la ex diputada Lehmann, que no tuvieron lugar en el armado de radicales, socialistas y macristas

En clave electoral y tirabombas como es su estilo, y después de haber pegado el portazo cuando las negociaciones dentro del frente no peronista Unidos no llegaron al puerto que deseaba, Elisa Carrió volvió a Rosario con toneladas de reproches y acusaciones destinadas a sus ex aliados. Ahora, flanqueada por los candidatos de la Coalición Cívica: el empresario Eduardo Maradona como candidato a gobernador, si consigue el piso suficiente para superar las Paso, y Lucila Lehmann encabezando la lista de diputados provinciales.

En una conferencia de prensa en un bar céntrico, no hizo más que agregarle adjetivos a la declaración que en abril último llevó adelante ante el fiscal federal de la ciudad de Santa Fe Walter Rodríguez sobre presuntos vínculos con el narcotráfico de sus ex socios.

Pero no sólo cayeron bajo sus diatribas sus viejos compañeros de ruta, como el ex ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz Maximiliano Pullaro, sino también su rival en la interna hacia el sillón de la Casa Gris, recién llegada a la política, Carolina Losada, de quien dijo horas antes, en Cañada de Gómez: “La quiero, pero no conoce Santa Fe”.

A Losada también la criticó duro por haber tomado un avión privado que alguien le prestó para poder llegar desde Buenos Aires al norte santafesino. “No tengo reflexión sobre eso, porque no hago política de piso bajo. No subo a ningún avión, camino y transito la Argentina en auto. Y cuando pagué aviones, se sabía muy bien la empresa. Gastan demasiado dinero que no se explica”, disparó en una de sus habituales parrafadas, que en los últimos días también incluyeron a su ex socio Mauricio Macri, a quien acusa de aliarse con la extrema derecha para saquear los bolsillos de la clase media en los primeros cien días de un hipotético gobierno y de programar una feroz represión en las calles para quienes osen oponerse a la pérdida de derechos.

Además, sobre los debates nacionales, sostuvo: “Hay una parte de la sociedad que dice hay que matar a delincuentes. Esto es salvador, empezás por matar a un delincuente y terminás matando miles de inocentes. ¿Qué? ¿Vas a matar a los pobres? Es una ilusión. Gano 270 mil pesos, si me jubilaba con el cargo que tenía a los 30 años ganaría 3 millones. Creo en la democracia”.

“Antonio Bonfatti como gobernador y Rubén Galassi como jefe de gabinete fueron los grandes responsables del pacto con el narcotráfico. Por eso fue baleada su casa, porque cuando se pacta con el narcotráfico y se traiciona, te balean la casa”, opinó la ex diputada nacional.

Además, la dirigenta chaqueña apuntó contra los senadores santafesinos, y afirmó: “El pacto de impunidad permanece. El centro de esto se llama Senado de Santa Fe. No importa el partido, es transversal. Cuando se pidió el desafuero de (el senador del departamento San Lorenzo, Armando) Traferri, salvo cuatro (senadores) que se abstuvieron, todos lo protegieron gracias a una Constitución Provincial que es inconstitucional”.

“Esta Santa Fe tiene que renacer, pero con esta clase de dirigentes y con este Senado no va a suceder”, aseguró Carrió, quien tampoco se olvidó del precandidato a vice de Losada, Federico Angelini, de quien dijo que es un “puntero” y que “es una falta de respeto que me lo manden a negociar”. “Le pedimos muchas veces que convoque a la comisión del narcotráfico en el Congreso de la Nación y jamás la convocó”.