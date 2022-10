Carolina Losada sobre Rosario: “Venden bebés a 60 mil pesos”

Este sábado a la noche la senadora nacional y ex columnista de televisión Carolina Losada estuvo invitada en el programa de Mirtha Legrand y aseguró que en Rosario hay barrios donde se venden bebés a 60 mil pesos. Habló de una iniciativa que impulsa en el Congreso para incorporar al Código Penal el delito de venta de niños, niñas y adolescentes que se discutió por primera vez esta semana. El ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, salió al cruce de sus dichos.

“Esta semana por primera vez se trató uno de los más de cien proyectos que presenté hasta el momento. Uno que tiene que ver con la tipificación de la venta de niños, que parece algo obvio, parece lemon pie de limón, pero no lo es”, dijo, y agregó: “Cuando empecé a hablar del tema y presenté el proyecto muchos me criticaron, como diciendo: ‘Mirá lo que habla. Obviamente que no se pueden vender niños’. Sí, se venden. En Rosario, en un barrio, en una equina, estaban vendiendo bebés a 60 mil pesos. Sí, a 60 mil pesos, como si fueran cosas y no personas”.

“¿Hizo la denuncia formal ante la Justicia federal de Rosario?”, se preguntó en Twitter Fernández quien replicó la nota publicada en La Nación sobre la acusación de la representante opositora. “Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y [es] contrario a la dignidad humana”, planteó.

Losada dijo además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había instado a la Argentina a tipificarlo hace más de diez años en el Código Penal. “A partir de mi proyecto el Ejecutivo se acordó”, dijo.

“El primer proyecto que presenté como senadora nacional fue por un desastre que se había producido por una tormenta terrible en Villa Cañás y en zonas aledañas. Estuve allá, vi cómo habían quedado los campos. El primer proyecto fue para pedir ayuda, una emergencia para esa zona. Y como todos los proyectos que presentamos los que no somos kirchneristas, no se tratan ni siquiera en comisiones”, agregó Losada.