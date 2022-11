Carmona: “No es posible proteger a los periodistas en una ciudad que no logra la pacificación”

El Sindicato de Prensa Rosario asistió hoy a la reunión convocada desde la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación que preside el diputado Waldo Wolf para abordar la situación de la seguridad relacionada con la tarea periodística.

Diputadxs y concejalxs de casi todas las fuerzas políticas participaron del encuentro en Rosario en el que el gobierno provincial estuvo representado por la ministra de Gobierno de Santa Fe, Celia Arena, y el ministro de Gestión Pública Marcos Corach.

Desde la intervención del secretario general del SPR, quedó claro que el colectivo de trabajadorxs de prensa necesita estar donde se produce la información y, para hacerlo en condiciones de seguridad, se requieren acciones transversales y acordadas desde la política que produzcan las transformaciones necesarias para que lxs rosarinxs puedan vivir en una ciudad sin violencia.

Bandera con amenaza

La bandera con la amenaza para el periodismo colgada en las rejas de Telefé Rosario trascendió los límites locales, produjo repercusión nacional, mucha angustia y preocupación desde el gremio y una gran movida con asambleas y reuniones diversas entre compañerxs y con quienes tienen a cargo la investigación y la seguridad.

Desde el SPR se explicó que, en momentos tan difíciles como el que se vive en Rosario y, para el trabajo periodístico en particular, se trata de extremar las medidas de ‘autocuidado’ pero, dijo Carmona: “Tenemos la obligación de estar allí donde se encuentra la información y la noticia y no es posible proteger a lxs periodistas en una ciudad en la que no se logra la pacificación”.

No ser rehenes

Más adelante enfatizó la importancia de la reunión, aunque indicó: “Lxs trabajadorxs de prensa no queremos quedar como rehenes de los enfrentamientos políticos sin que se resuelva lo que es indispensable”.

También se abordaron otras problemáticas de mucho peso que atraviesan la profesión para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, piedra basal del trabajo diario. En este sentido, el secretario general expuso: “Entendemos la comunicación como un derecho de lxs ciudadanxs, con patronales desconcentradas, con transparencia en el reparto de la publicidad oficial y con medios públicos autárquicos no partidarios”.