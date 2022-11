Carlos Tevez: “Voy a dar un paso al costado, no voy a seguir como entrenador de Central”

Carlos Tevez no seguirá en Central. Sorpresivamente el entrenador convocó a una conferencia de prensa y anunció que se va de Arroyito. “Voy a dar un paso al costado, no voy a seguir como entrenador. Darle las gracias a la gente que me bancó, a los jugadores, no tengo palabras para agradecer el cariño y la entrega”, declaró el Apache.

Y agregó: “Doy un paso al costado pensando en el club. No es conveniente para nadie que yo siga. La dirigencia que venga o esta si se queda debe tener la libertad de contratar a quién quiera en el mercado de pases. No puedo ser un obstáculo ni armar un equipo en poco tiempo”.

Con las elecciones postergadas para el 18 de diciembre, Tevez entendió que todo iba a ser cuesta arriba. “No vengo a hacer política. Y cuando se pone mi nombre, no lo voy a permitir. Primero está el escudo de Central”, confió.

“Las elecciones debían haber sido el domingo pasado. La gente estuvo cuatro meses enojada, mal predispuesta por este tema y pudimos llevarlo adelante. Pero no es normal”, añadió con tono de crítica.

Por último, Tevez hizo referencia a una declaración de Gonzalo Belloso donde aseguró que Tevez no le contestó un mensaje para juntarse. “Tengo códigos, y me extraña de Gonzalo que no los tenga. A mí me trajo Carloni y no me iba a juntar con él”, sostuvo.