Carlos Alcaraz superó a Cameron Norrie y es el nuevo campeón del Argentina Open

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del ranking ATP, se impuso en sets corridos por 6-3 y 7-5 ante el británico Cameron Norrie y se coronó campeón del Argentina Open.

El nacido en Murcia que inició el certamen como el “favorito” a quedarse con el título, cumplió con las expectativas y logró su primera conquista en el año luego de retornar a la activad por una lesión que lo marginó por cuatro meses.

Alcaraz relució todo su potencial con un primer set de buen tenis, en el cual se impuso por 6-3 y se destacó su alta efectividad en el primer servicio, cosechando el 76%, lo que le valió registrar 12 puntos ganadores, mientras que el británico apenas cuatro.

Ya en la segunda manga, el español comenzó a paso firme, pero le costó cerrar el partido y esto le permitió a Norrie elevar su nivel e incluso llevó el game a un 5-5, sin embargo, no pudo frenar el spring final del murciano, quien sentenció el partido con un 7-5 para coronarse campeón.

“Me he sentido muy cómodo en esta final. Sabía que iba a ser difícil, pero estaba centrado en lo que tenía que hacer al principio. Este es el nivel con el que tengo que jugar una final”, añadió Alcaraz tras la consagración.

En el mismo sentido, agregó: “Es un título muy especial, he estado fuera cuatro meses y no he hecho las cosas correctas fuera de la pista. Me sentí algo culpable después de la lesión. No fue fácil. Venir aquí y ganar cuatro meses después es especial”.

“Soy un chico competitivo, lo tengo en la sangre y se ha demostrado. Ser número uno es una motivación muy grande, pero intento no ponerme esa presión. Ganar títulos siempre es bonito y eso es a lo que voy en 2023”, explicó el tenista de 19 años.

“Aparte del título, me llevo el cariño que recibí desde el primer momento, es único. Sentirme como en casa es super especial”, sentenció sobre el público argentino.

Alcaraz había llegado sin dificultades al partido decisivo tras vencer a su compatriota Bernabé Zapata Miralles con un contundente 6-2 y 6-2. En tanto que Norrie, quien fue su rival en la final, llegó a la final tras vencer al peruano Juan Pablo Varillas por 7-6 (7-5) y 6-4 en la primera semifinal.

En su a la consagración, el español eliminó a dos serbios, Laslo Djere y Dusan Lajovic. El actual campeón del US Open se quedó así con el séptimo título de su carrera.