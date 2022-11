Capitano: “Las de Barbieri son obras magistrales de un melodista increíble”

“Siempre me gustaron mucho estéticamente los tangos de Barbieri, son obras magistrales de un melodista increíble”, dijo el músico rosarino Leonel Capitano quien con 25 años de trayectoria acaba de editar su décimo disco de estudio dedicado a la obra de ese guitarrista “de Gardel” cuya figura como instrumentista y compositor ha tomado fuerza propia. Barrio Viejo, el material que será presentado este fin de semana con dos funciones en el Teatro Empleados de Comercio es un recorrido por sus obras emblemáticas y algunos hallazgos.

A Carlos Gardel, Capitano lo conoció desde muy chico por influencia de sus abuelos, pero fue ya de adolescente que empezó a escucharlo con un sentido mucho más analítico. “Antes era simplemente el cantor mitológico que me gustaba. Lo conocí por mi abuelo y mi abuela que les gustaba y lo defendían mucho, en un tiempo en el cual Gardel tenía muchos detractores, en cierta generación de «Grandes Valores del Tango» donde el género era más gritón y estereotipado. Los cantores no se metían los temas de Gardel, no los querían cantar, por las comparaciones, había una cierta tendencia a preferir un estilo más cercano a Julio Sosa que a lo que Gardel produjo”, contó el músico a El Ciudadano.

En esos años Capitano salía de su escuela secundaria, La Pestalozzi (en el barrio Echesortu), y se iba a la disquería Bigotes para conseguir los cassettes de Gardel. “Había dos, uno que era 20 grandes éxitos, un cassette gris y otro de 12 grandes éxitos. En los dos tenías «El día que me quieras», «Cuesta abajo» y algún que otro rescate con guitarras. Eran más que nada las grabaciones de la última etapa de Gardel, con la orquesta en Francia. Después me empezó a gustar mucho el Gardel con guitarras, sobre todo el de guitarra acústica que es antes de 1926. Empecé a encontrar joyas en mi búsqueda y en lo que nos pasaba Gerardo Quilici. Descubrí un Gardel que, no voy a decir que es mi preferido, pero que creo que es el más auténtico”, relató el músico.

Fue ahí que la figura de Barbieri empezó a llamarle la atención. “En la investigación del Gardel que es protagonista de la, tal vez, epopeya más grande que exista dentro del canto popular mundial inventando un género, un estilo, que conozco a Barbieri. Siempre me gustaron mucho sus composiciones, él fue uno de los que inició la construcción estilística de la manera de tocar la guitarra en el tango”, apuntó.

Hinchas de Huracán

Capitano reconoce que Barbieri siempre fue el más querido de los guitarristas para los gardelianos. Las razones van desde la amistad que lo unía con el cantor, su identificación con cierta estética y el hecho de que es el autor más grabado por Gardel. “Además tiene que ver con cierta locación del tango que es Parque Patricios, Pompeya, que es el lugar del que emergió un tango de una identidad impresionante. También su pertenencia futbolística a Huracán que es el club del que también soy hincha y del que fueron hinchas los más grandes poetas del tango como Homero Manzi o Eladia Blázquez pasando por Cátulo Castillo. También Discépolo tenía simpatía con el club por ser del barrio, entre otros. Hay toda una legión «huracanense» y tanguera de la cual forma parte Barbieri”, apuntó Capitano.

“Después advertí en sus tangos un cierto reposo de sus melodías en lugares tensos que, lejos de resolver ciertos motivos melódicos, siempre tenía una sorpresa. Los tangos no se parecían a otros y las letras encajaban perfectamente con la melodía. Los tangos de Barbieri parecen como que se te cayeran de la boca y eso es la construcción de una cancionística que creo que, más allá de lo que es la música por un lado y la música por otro, es el verdadero arte de quien escribe una canción. Mas en el tango donde la mayoría son letra de uno y música de otro. Entonces el compositor debe ser alguien muy avezado para musicalizar una letra. Eso es lo que me atrajo siempre de los temas de Barbieri además de ser el compositor al que Gardel más le grabó. Casi 40 obras. Y fue el que más años estuvo al lado de Gardel, desde 1921 hasta 1935 ya que murió en el fatídico accidente de Medellín igual que Gardel, que Domingo Reverol y Alfredo Le Pera, y muchos de los que estaban en el avión ese medio día de Medellín”, relató.

Ese “Barrio Viejo”

El nombre del disco de Capitano fue tomado de uno de los tangos de Barbieri que está dedicado justamente a Parque Patricios con letra de Eugenio Cardenas. “Me gustó ese tema como emblema del disco porque además tiene un arreglo extraordinario de Juan Martín Scalerandi, mi compañero en este proyecto. La idea de hacer lo de Barbieri surge un poco con él. Scalerandi es un músico que se cruzó en mi camino hace ya varios años. Los dos somos gardelianos junto a Agustín Guerrero que es otro gran compañero y amigo, nos une el amor enorme por la obra de Gardel, juntos habíamos hecho anteriormente un disco que se llama Orillas Gardeleanas que es sobre el «Gardel Criollo» y con Juan teníamos pensado hacer un disco sobre las composiciones de los guitarristas de Gardel, pero la figura de Barbieri tenía tantos discos extraordinarios que decidimos hacer un disco de él”, reconoció.

Sobre el criterio de selección de los temas que integran este nuevo disco y que serán interpretados en vivo este fin de semana, Capitano apuntó: “Fue destacar los temas más importantes de Barbieri como «Anclao en parís», «La novia ausente», «Recordándote» o «Flor del valle», que son los más conocidos. Y después algunos hallazgos como por ejemplo «Salve Patria», que fue uno de los primeros que hizo y algunos en los que figura como letrista como es el caso del tango «Pordioseros» o «Mar bravío» que es una historia muy triste y era uno de los tangos preferidos de mi bis abuelo Don Manuel Castro”.

Entre dos orillas

Respecto a su carrera, esa que lleva más de 25 años, Capitano contó que Barrio Viejo significa una vuelta a la interpretación de tangos tradicionales. “Si bien nunca lo dejé, los últimos discos habían sido exclusivamente de composiciones mías. Este año grabé este disco y otro en Alemania con Soltando que es un grupo extraordinario de tangos clásicos. Ese disco va a salir en abril. Son dos discos de tango tradicional que estoy sacando antes de retomar varias producciones que estoy preparando con temas míos, nuevos”, adelantó.

Actualmente Capitano se encuentra recién llegado de una gira europea de cuatro meses y medio, donde realizó 80 conciertos y 25 proyecciones de su película Son Tango: entre el sueño y la vigilia, seleccionada en una veintena de festivales en todo el mundo. “Es raro identificar el momento de un boom del tango en Europa”, comienza el relato de su experiencia. “El tango tuvo un boom en la época del 10 y del 20 donde se impuso una moda del tango principalmente en París hasta la década del 40. Luego, a partir de los 80, el tango vuelve a tomar bastante fuerza con la llegada de algunos espectáculos grandes. Y ya en los 90 empieza a tener mucha fuerza el mundo social del tango a partir de las milongas, del baile. Eso es impresionante porque no hay pueblito de Europa donde no haya una escuela de tango o no haya gente que se junte a milonguear. Yo canto mucho en esos lugares de concierto porque al mismo tiempo que la gente adquiere un gusto por el baile, el tango adquiere un fuerte desarrollo como música instrumental y como música cantada de concierto. Eso hace que yo actué en distintos escenarios donde vengo realizando distintas giras desde hace 15 años, cada año. Por suerte en los últimos 5 años con una continuidad de trabajo que me permite tener confirmadas actuaciones hasta 2025. Es como que estoy haciendo la mitad del año en el exterior y la mitad en Rosario. Es un gran momento del tango porque hay muchísimos músicos muy buenos de tango en Europa”, concluyó el cantautor.

Para agendar

Este viernes y sábado, a partir de las 21, en el Teatro de Empleados de Comercio (Corrientes 450) Leonel Capitano presenta su nuevo disco Barrio Viejo, junto a Juan Martín Scalerandi Trío, un homenaje al guitarrista de Gardel: Guillermo Desiderio Barbieri y a su obra