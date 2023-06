Caova ganó en la Superliga y Sionista en el ascenso

Caova superó este miércoles a Saladillo por 88 a 65 como visitante en el duelo pendiente de la fecha 7 de la Superliga y se mantiene al tope de la zona 1, al menos hasta que Provincial se ponga al día. El elenco de Néstor Gnass se apoyó en 19 tantos de Mauro Burgos y 14 de Pablo Mécoli y Julián Fernández. En el local hizo 13 Agustín Escobar.

En la zona 1 de la Superliga, la fecha 12 tendrá actividad el viernes con Atalaya vs. Unión de Arroyo Seco, Provincial vs. Ciclón, Temperley vs. Calzada y Unión y Progresa vs. Atlantic. Para el domingo quedó Caova vs. Fisherton y Regatas vs. Saladillo.

En el grupo 2, el viernes jugarán El Tala vs. Alumni de Casilda, Náutico vs. Estudiantil. La programación de la Rosarina indica que el domingo jugarán Gimnasia vs. Federal, Sportsmen vs. Central y Talleres vs. Libertad. Para el lunes quedó Echesortu vs. América.

GOLEO

SALADILLO 65: Ferrer 12, González 10, García 0, Trujillo 12, Manenti 6, Masetro 1, Toledo 0, Moncada 11, Etchecopar 0, Escobar 13, Amarilla 0, López 0. DT: Gabriel Domínguez.

CAOVA 88: Pace 9, Giraudo 0, Núñez 8, Burgos 19, Saenz 2, Correa 5, Juan Mécoli 4, Cordero 12, Fernández 14, Cabrera 1, Pablo Mécoli 14, Pinardi 0. DT: Néstor Gnass

Superliga, zona 1

Provincial 7-0

Caova 8-1

Temperley 7-2

Atalaya 6-1

Unión AS 5-4

Fisherton 5-4

Regatas 5-5

Newell’s 3-5

Unión y P. 4-5

Atlantic 3-7

Ciclón 2-7

Calzada 2-7

Saladillo 0-9

Superliga, zona 2

El Tala 9-0

Sportsmen 8-1

Náutico 7-3

Estudiantil 6-4

Tiro Suizo 5-5

Talleres 4-4

Alumni 4-4

Libertad 4-6

Echesortu 4-6

Central 4-6

Gimnasia 3-7

América 2-8

Sp. Federal 1-8

PRIMERA B

Unión Sionista derrotó el miércoles a Echesortu B por 76 a 67 y se mantiene como uno de los grandes animadores de la zona 2 del certamen de ascenso. Tras perder el tercer parcial por 23 a 9, Sionista se recuperó y ganó el último 29 a 15 para concretar el triunfo.

Este jueves por la zona 1 de la B se medirán Atlantic ante Puerto San Martín y Edison con Red Star de San Lorenzo, en tanto que el viernes chocarán Fortín Barracas vs. San Telmo de Funes y Garibaldi de Fray Luis Beltrán vs. Ben Hur. Para el domingo quedó Atalaya B vs. Independiente de Ricardone.

En el grupo 2 el único duelo del jueves será Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria vs. Gimnasia C. Para el viernes están programados Servando Bayo vs. Universitario, Maciel vs. Provincial B, y Sionista vs. Náutico B. El domingo jugarán El Tala B vs. Echesortu B.

SÍNTESIS

UNIÓN SIONISTA 76: González 0, Pruss, Roitvain 3, Beiserman, Godoy 0, Bicetti 24, Baravalle 25, Viliguer 4, Hanono 4, Moyano 0, Rojas 16, López Jordán. DT: Gustavo Sandrini.

ECHESORTU B 67: Rodríguez 0, Pérez 12, Martoccia 2, Rubino 6, Correa 13, Cáceres 10, Feresín 11, Roma 2, Corelli, Zanoni, Giannetti 10, Sosa 1. DT: Cristian Sbarra.

ESTADIO: Sionista

ÁRBITROS: Báez y Famá

PARCIALES: 17/17, 38/29 y 47/52

Tabla zona 1

Red Star 7-1

San Telmo 7-2

Puerto 7-2

Atalaya B 6-3

Gimnasia B 5-4

Edison 5-4

Garibaldi 4-5

Ben Hur 3-5

Atlantic B 2-7

Fortín Barracas 2-7

Independiente 0-9

Tabla zona 2

Talleres 9-0

Universitario 7-2

Sionista 6-3

Provincial B 5-4

El Tala B 4-5

Maciel 4-5

Paganini 4-5

Servando Bayo 4-5

Gimnasia C 3-6

Echesortu B 3-7

Náutico B 1-8