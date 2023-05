Canciones de mujeres músicas, en un viernes de “Noche cancionera”, en La Popular

Bel Musso y Lucía Cardozo, cuyo nombre artístico es Luxipixi, se conocieron a través de la talentosa artista rosarina Flor Croci y ambas son sus alumnas. Por iniciativa de la guitarrista, hace un tiempo, se armó un grupo de seis compositoras que unieron fuerzas para mostrar sus creaciones. La juntada tuvo tu presentación oficial en el Distrito Siete (D7) en diciembre del año pasado, pero se disolvió. Belén y Lucía seguían sosteniendo la inquietud así que se unieron con Naty Zambrini, a quien Musso conoció en el Colectivo de Mujeres Músicas Rosario, y juntas planearon Noche cancionera, un concierto de canciones propias que se concretará este viernes en La Popular.

“Surgió esta idea de sumarnos para salir a tocar nuestros temas juntas. La idea principal es apoyarnos entre nosotras como cantautoras. También queremos tocar afuera de Rosario con este formato, que sea una especie de cancioneras itinerantes”, contó a El Ciudadano la cantautora Bel Musso.

Será así que este viernes sonarán composiciones de estas artistas que fueron tomando forma para el trío. “La selección de temas la hicimos a través de reuniones. La idea es ir invitando a otras cantautoras a que se sumen al proyecto. En este caso, al show lo abre la China Zanon y después va a tocar la pianista Juli Micheletti. La idea es que el espacio esté abierto también para varones, pero nos pareció interesante iniciar entre mujeres, sumar disidencias, porque hemos sido las menos tenidas en cuenta a la hora de subir a un escenario”, apuntó.

“Elegimos las tres canciones que más nos gustaban de cada repertorio, esas que también sentíamos que podíamos arreglar para hacer juntas. Después de debatirlo, vamos a hacer dos canciones de cada una y dos covers”, adelantó quien comenzó su carrera musical a los 8 años.

“En ese momento manifesté en mi casa que tenía ganas de aprender música. En paralelo, una profe de música de mi escuela, en Córdoba, le comentó a mi familia que había un conservatorio al que me podían llevar y ahí empiezo a estudiar música. A los 15 años empecé a estudiar canto popular y canto lírico. A partir de ahí participé en bandas y varios proyectos musicales pero mi primera canción la compuse a los 8 años. Debo tener el papelito por ahí, pero recuerdo la melodía y la letra”, contó la artista que, de las tres cantautoras que tocarán el viernes, es la única que aún no presentó ni EP ni disco solista.

“Siempre me maneje en muchos proyectos rodeada de mucha gente. Ahora hace pocos años que empezó esta necesidad personal de hacer algo sola, de mostrar esas canciones que compongo yo”, agregó.

Musso llegó de su Córdoba natal a Rosario hace ya ocho años y fue de la mano de la compositora y cantante Flor Croci que se unió a la escena local. “Creo que hay algo muy mágico e importante que sucede en Rosario y es la existencia del Colectivo de Mujeres Músicas que logró que surja una ordenanza para la paridad de género en escenarios, que es histórica. Si bien no se está cumpliendo del todo, hay que seguir peleando para que se cumpla, seguir apoyándonos entre nosotras y habilitándonos entre nosotras no sólo a pisar escenarios, sino a creer que podemos hacer música, que no solamente los varones pueden tocar. Siempre nos han juzgado por todo y creo que es un momento para que pisemos fuerte cada escenario que podamos, que nos animemos a componer. Y que nos apoyemos entre nosotras”, aseguró.

“Es un crecimiento importante que se perciba que en los escenarios podemos estar todos”, apuntó Lucía Paz. La artista, conocida como Luxipixi, estudio canto y guitarra y hace algunos años empezó a componer sus propias canciones. “Una vez que empecé a componer no paré, lo considero una terapia importantísima para mí. En los momentos más tristes de mi vida hice canciones”, agregó.

La tercera participante de la noche en La Popular es Nati Zambrini. Al igual que Musso, sus primeros pasos en la música fueron entre los 7 y 8 años y primero estudio piano. “Luego, ya más de adolescente, llegó a mis manos una guitarra que me prestaron y me enamoré por completo de ella y hoy es mi instrumento principal. Estudié ambos instrumentos un tiempo y comencé a cursar en la Escuela Provincial de Música hasta que decidí prepararme para el profesorado y ahí seguí con la guitarra clásica y me recibí de profesora en artes en música”, contó.

“Mi primera banda fue con amigas, nos presentamos en distintos espacios de Rosario haciendo covers de rock nacional e internacional, después empezamos a tocar nuestros temas. Mi primera canción la compuse de manera genuina y muy natural, con los acordes que un amigo me había enseñado a los 19 años. Tuve muchos grupos hasta que en el 2019 la conformación del Colectivo de Mujeres Músicas de Rosario fue un gran impulso personal para abocarme a mis canciones y a mis dos discos solistas; así empecé mi camino sola”, contó.

Y sobre la escena musical de compositores y compositoras locales, opinó: “La escena local es muy diversa y Rosario es una ciudad muy musical, hay de todo. Creo que no hay muchos espacios actualmente para visibilizar la música ya que post pandemia y la situación actual del país ha sido de gran recorte para el arte, y muchos espacios han tenido que cerrar sus puertas, sobre todo los culturales”.

“Con respecto a la mujer en la música, queda mucho por recorrer y por obtener visibilización, todavía no hay igualdad en relación con los varones, pero sí vamos habitando de a poco y también como músicas independientes y gestoras nos vamos moviendo y uniendo para tejer redes juntas, así que es un poco lo que se va a ver este viernes en La Popular con mujeres compositoras compartiendo el escenario”, finalizó.

Para agendar

Noche cancionera tendrá lugar este viernes, a partir de las 21, en La Popular (Santa Fe 2398). Las entradas se venderán en la puerta a mil pesos.