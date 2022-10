Campeonato Argentino Juvenil 2022: Rosario debuta con Salta

A 25 días del debut, el seleccionado juvenil de menores de 17 años de Rosario ya conoce su primer rival en el Campeonato Argentino de la categoría. El Ñandú Junior, dirigido por Ramiro Tejeda, se medirá con su par de Salta a las 10.30 en la cancha uno del club San Ignacio de la ciudad de Mar del Plata. El combinado rosarino se encuentra de pretemporada y el próximo sábado jugará un triangular con Santa Fe y Entre Ríos en el Jockey Club.

La jornada del domingo 13 de noviembre comenzará con el duelo entre Rosario y Salta a las 10.30. El segundo partido se jugará desde las 12, Cuyo se medirá con Tucumán; el tercer acto, lo protagonizarán Córdoba y Santa Fe, a las 15.30, y el último partido de los cuartos de final, lo disputarán Buenos Aires ante Uruguay, desde las 17. Todos los partidos de la zona Campeonato se jugarán en cancha 1.

De obtener un resultado positivo, los dirigidos por Ramiro Tejeda, en la instancia de semifinales se medirán ante el ganador del cruce entre Buenos Aires y Uruguay, el miércoles 16 a las 17.

En tanto, por la zona Ascenso los cruces de cuartos de final serán los siguientes: Entre Ríos vs. Noreste (10); Santiago del Estero vs. Oeste (11.30); San Juan vs. Chubut (15) y Mar del Plata vs. Andina (16.30. Todos los partidos de la zona Ascenso se jugarán en cancha 2.

El seleccionado M17 de Rosario, tiene a Ramiro Tejeda como head coach, quien estará acompañado por el ex medio scrum de Los Pumas Nicolás Vergallo y Horacio Speranza (entrenadores), Ezequiel Adad (preparador físico) y como mánager Fernando Blanco, un histórico colaborador de los seleccionados de la URR.

El plantel de 46 convocados es el siguiente: Martiniano Aime, Agustín Anau Maestu, Mariano Kremer y Felipe Rubio (Atlético Del Rosario); Pedro Annunziata, Matías Camero, Alejo González, Marcos Kaufman, Tomás Kuschner, Pedro Piacentini, Manuel Prieto y Mateo Torres Candini (Gimnasia y Esgrima); Tiziano Barrios, Vicente Contristano y Gino Di Capua (Duendes); Ivo Bartolacci Schmuk, Lautaro Isabella, Franco Ortiz y Ignacio Zabella (Universitario); Juan Tomás Bellunghi, Santiago Casiello, Felipe Del Campo, Álvaro Fermani, Ignacio Gallo, Eduardo González Del Cerro, Alejo Granados, Benito Jauregui, Francisco Lluch, Ignacio Orsetti, Marco Radizza, Benjamín Ruiz y Luca Scarpello (Jockey Club Rosario); Juan Ignacio Bertinelli, Iván Cappello, Teo Corubolo, Alejo Ortenzi, Yaco Palacios, Enzo Sánchez y Juan Bautista Taleti Serra (Old Resian); Santiago García De La Vega, Valentino González Ansaldi y Álvaro López (Logaritmo); Juan Cruz Miño (Jockey Club VT); Laureano Moreyra, Benjamín Ordiz y Juan Cruz Vera (Los Caranchos).