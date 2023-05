Cambios obligados y algo más: Gabriel Heinze analiza el once de cara a Arsenal

El Gringo deberá reemplazar a Brian Aguirre, citado al seleccionado Sub 20, y a Jherson Mosquera, expulsado ante Tigre. Los candidatos a ingresar son Jeremías Pérez Tica y Armando Méndez, aunque no hay que descartar alguna variante más en el sector defensivo con el ingreso de Mansilla o Martino

El sábado Newell’s tiene un partido donde la obligación en la previa pasa por una victoria. Si la Lepra quiere volver a involucrase en el top ten de la Liga, que otorgará pasajes a las Copas del próximo año, enfrentar a Arsenal en el Coloso implica no negociar dejar puntos en el camino. Con más del 73% de efectividad en el Parque, enfrentar a uno de los peores equipos del torneo le pone al equipo de Heinze una chapa de candidato al triunfo que nadie podrá desconocer.

En ese sentido, el Gringo trabaja para poner en cancha una formación que pueda repetir lo hecho ante Tigre, sabiendo que no podrá mantener los mismos once a partir de la ausencia de Brian Aguirre, quien se sumó a la Selección Sub 20 de cara al Mundial que arranca la próxima semana.

Para reemplazar al juvenil atacante las opciones son varias. El primer candidato parece seer Jeremías Pérez Tica, quien hoy está un escalón más arriba que Jonathan Menéndez, al menos por la consideración que el cuerpo técnico tuvo con ambos en los últimos partidos.

Menos probable aparece la chance de incluir a Cristian Ferreira y modificar el esquema. No es una locura, ya que el Gringo utilizó ese dibujo táctico 4-1-3-2 ante Blooming y Argentinos, con Marcos Portillo tirado a la derecha del mediocampò, aunque con una postura más ofensiva.

Además del cambio de Aguirre, el DT tampoco podrá tener a Jherson Mosquera, expulsado en el final del partido ante Tigre por protestar. El colombiano deberá cumplir una fecha de suspensión y en su lugar ingresará Armando Méndez.

Más allá de estos dos cambios obligados, no hay que descartar alguna variante más en defensa. Gustavo Velázquez mejoró bastante luego de un fuerte traumatismo en el hombro izquierdo, aunque el entrenador esperaría una semana más para incluirlo como titular. Pero no hay que descartar el regreso de Facundo Mansilla por Guillermo Ortiz, para volver a la dupla Ditta-Mansilla que había conseguido titularidad hasta la lesión del juvenil defensor.

Otra posibilidad es la salida de Bruno Pittón, quien acumula varios partidos de floja tarea. Ante Tigre el Gringo mandó a la cancha a Angelo Martino más temprano de lo habitual, lo que abre la chance de titularidad para el ex Talleres.

Con un día más para trabajar,. la probable alineación para recibir a Arsenal sería con Lucas Hoyos; Armando Méndez, Willer Ditta, Ortiz o Mansilla y Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Marcos Portillo; Jeremías Pérez Tica, Jorge Recalde y Ramiro Sordo.

En cuento a los relevos que tendrá Heinze, es posible que haya una sorpresa, con la inclusión entre los concentrados del juvenil Jerónimo Russo, categoría 2005. El extremo de la reserva, que anotó 4 goles en este torneo, esta semana comenzó a entrenar con la Primera y no participó del partido de reserva, lo que le abre una chance.