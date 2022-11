Cambio en la lista de la Selección: el rosarino Ángel Correa reemplaza al lesionado Nico González

El delantero del Atlético Madrid fue convocado de urgencia tras el entrenamiento de la Albiceleste en Doha en reemplazo del ex Argentinos Juniors, quien ya había llegado con molestias y se terminó de resentir

Notición de última hora: el rosarino Ángel Correa jugará el Mundial. El delantero del Atlético Madrid fue llamado de urgencia por el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, quien dio de baja a Nicolás González a raíz de una lesión que el ex Argentinos Juniors sufrió durante la práctica matutina de hoy en Doha.

“Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT convoca a Ángel Correa”, informó el Twitter oficial el elenco nacional.

González nunca se recuperó del desgarro que sufrió el pasado 22 de octubre durante el partido que su Fiorentina disputó ante el Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa . “Tenemos algunos problemitas. Estaremos esperando durante estos días, para ver si tendremos que hacer alguna modificación en la lista. Tenemos algunos días para decididir el tema de la lista. Si soy sincero, hoy no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podremos cambiar. Espero que no, pero está la posibilidad”, expresó Scaloni tras la goleada de ayer ante Emiratos Árabes. Uno ya está out. Los otros “ tocados” serían Paulo Dybala, Marcos Acuña, Papu Gómez y Cuti Romero, aunque en principio ninguno se perdería la cita en Qatar.