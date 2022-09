Caleb McLaughlin, de “Stranger Things”, habló del racismo que recibe de los fanáticos de la serie

Desde su debut, en julio de 2016, Stranger Things se convirtió en una de las series más populares de todo el mundo a través del gigante del streaming Netflix. En el mismo sentido, catapultó a la fama a los protagonistas juveniles, como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo. Sin embargo, para Caleb McLaughlin, quien interpreta a Lucas Sinclar, gran parte de la popularidad se tradujo en racismo.

“¿Por qué soy el menos favorito? ¿Por qué tengo la menor cantidad de seguidores? Estoy en el mismo programa que todos los de la temporada 1. En mi primera Comic-Con, algunas personas no se pararon en mi fila porque yo era negro. Algunas personas me dijeron: «Oh, no quería estar en tu fila porque fuiste malo con Eleven (la singular niña protagonista)». Incluso ahora, algunas personas no me siguen o no me apoyan porque soy negro”, reflexionó el actor de 20 años en la convención Heroes Comic Con de Bélgica.

“A veces en el extranjero sientes el racismo, sientes la intolerancia. A veces es difícil hablar de ello y que la gente lo entienda, pero cuando era más pequeño definitivamente me afectó mucho. Mis padres tenían que decir: «Es una triste verdad, pero es porque eres el niño negro en el show»; porque nací con esta hermosa piel de chocolate, no soy amado”, agregó el actor que al mismo tiempo aseguró que su objetivo es concientizar y difundir un mensaje de amor.

Meses atrás, Millie Bobby Brown habló de la sexualización que recibe de parte del público. “Definitivamente he estado lidiando con ser sexualizada más en las últimas dos semanas después de cumplir 18 años, viendo una diferencia entre la forma en que la gente actúa y la forma en que la prensa y las redes sociales han reaccionado ante mi madurez”, declaró la actriz en una entrevista.

“Creo que la edad no debería cambiar nada, pero es asqueroso y es real. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las y los jóvenes. He estado lidiando con eso últimamente, pero también lo he estado haciendo desde siempre”, señaló la también protagonista de Enola Holmes.

La actriz recordó cuándo sintió un quiebre en los comentarios que recibía a nivel mediático y en el plano virtual: “Los medios de comunicación y las redes sociales me crucificaron cuando tenía sólo 16 años por usar un vestido ligeramente escotado en una entrega de premios. Pensé: «Dios mío, ¿es esto realmente de lo que estamos hablando? Deberíamos estar hablando de las personas increíbles que estaban allí en la entrega de premios y no de eso»”.