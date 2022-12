Cada esfuerzo tiene su recompensa

*Selena Ferrer

Mi nombre es Selena Ferrer, tengo 19 años, desde los 15 voy a un curso de periodismo y locución que se dicta de 16 a 18 en la Asociación Vecinal La Florida, ubicada en Varela 3475, de la zona norte.

Hace un tiempo surgió la idea de tener una radio FM en la Vecinal y después de tanto esfuerzo la pudimos terminar con nuestros profesores y compañeros. Ahora nos encontramos en el 91.5 del dial.

Mi experiencia fue muy linda. Al principio me costaba un montón, me trababa, no me salían algunas palabras y me ponía muy nerviosa, pero de a poco me fui soltando. Empecé a hablar mejor, hasta hice entrevistas en el curso.

Siempre tuve todo el apoyo de mis compañer@s y de mis profesores que me ayudaron a seguir.

A pesar de que hubo momentos que tenía vergüenza, pude animarme y hablar muchísimo mejor que antes. A veces me daban hasta ganas de llorar porque las cosas no me salían como quería que salieran pero ahora sí puedo decir que el año pasado, a comparación de este, todo fue muchísimo mejor. En la despedida de este año con mis compañer@s le hicimos una entrevista a una periodista local donde le preguntamos sobre sus proyectos y sus coberturas periodísticas.

Estoy muy contenta porque cada esfuerzo tuvo su recompensa, sigan adelante que todo se puede si le ponen ganas a lo que les gusta.

Un taller para conocernos

La capacitación surgió tras la firma de un convenio con el programa Santa Fe Más, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y llega a más de 26 mil jóvenes para brindarles herramientas para la inserción en el mundo del trabajo.

El desafío fue grande y se llevó a cabo en dos talleres de un encuentro semanal cada uno que tuvieron a personas de todas las edades, quienes fueron seleccionadas por haber transitado capacitaciones relacionadas a la comunicación y el periodismo en las organizaciones sociales de las que dependen.

Fueron tres meses por donde pasaron alumnas y alumnos de Radio Aire Libre, la Asociación Vecinal La Florida, La Poderosa, Radio Qom, el Centro Cultural Oveja Negra y el Centro Cultural La Gloriosa. Desde La Cigarra y con periodistas del diario El Ciudadano como talleristas se pensó en brindar un acercamiento al periodismo y la comunicación institucional para que pudieran aplicarlo en cada una de las instituciones por las que transitan y se sienten parte.

Parece poco tiempo, pero cuando hay ganas todo se puede y logramos esa reciprocidad de conocimientos que nos da sabiduría. Como trabajo final hicieron textos que hablan de ellos y ellas, de sus miedos, de sus progresos, de su mirada de sus organizaciones y de sus barrios. Sus trabajos nos llenan de orgullo y por eso, los vamos a ir publicando tanto en la edición impresa como en la web del diario El Ciudadano. Esperamos que los disfruten.