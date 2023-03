Busatto le pidió al procurador Casal que venga a Rosario y cree una Unidad Fiscal especializada

El diputado Leandro Busatto le pidió al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que se haga presente en Rosario para explicar la estrategia para perseguir el crimen organizado y la creación de una Unidad Fiscal Especializada para combatir la narcocriminalidad.

“Casal es el responsable del diseño y ejecución de la política criminal del Ministerio Público Fiscal. Y puede, con una simple resolución, crear una Unidad que investigue de manera articulada las principales causas narco de Rosario”, sostuvo Busatto.

“En primer lugar, que se haga presente en la ciudad de Rosario, en su carácter de responsable del diseño y ejecución de la política criminal del MPF, para explicar cuál es la estrategia en la investigación de la narco criminalidad y los delitos que derivan de esa actividad”, añadió el legislador provincial.

“En segundo lugar, en función de las atribuciones que le otorga la ley orgánica del MPF, la creación de una Unidad Fiscal especializada con una política focalizada en la persecución de estos delitos y una coordinación que hoy no existe. La situación que vive Rosario lo amerita”, explicó.

Y agregó: “Los fiscales de esa Unidad especializada pueden ser designados por el propio Casal, sin pasar por el Senado. La creación de más fiscalías es importante, pero los tiempos institucionales son largos. Se necesitan respuestas urgentes. Esta Unidad sólo depende de la voluntad de Casal”.

Para Busatto, “la Unidad se haría cargo de las causas más relevantes de narcocriminalidad en Rosario. No puede ser que no exista articulación de esas causas. Si en muchas de ellas se repiten nombres y organizaciones, se necesita abordarlas de manera coordinada, no individualmente”.

“No sólo es narcotrafico, sino también los delitos conexos. Una de las bandas más importantes creó 40 sociedades ficticias con domicilios falsos en menos de 24 horas y logró blanquear $1.200 millones. Por eso es importante la decisión de que haya una sede de la UIF en Rosario”, explicó el precandidato a gobernador del FdT.

“Santa Fe necesita un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas para definir una política de Estado respecto a la seguridad, gobierne quien gobierne. No se puede pensar la seguridad únicamente en clave electoral. Hay que pensar qué Santa Fe queremos para el futuro. La decisión de Alberto Fernández de reforzar la presencia de las fuerzas federales en la ciudad es importante. Pero se necesita una respuesta acorde de la justicia federal. Mientras tanto, como dice Agustín Rossi, hay que trabajar para lograr un gran acuerdo político en seguridad”,finalizó.