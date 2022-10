Bruce Springsteen estrena la colección de soul “Only the Strong Survive”, su nuevo álbum de estudio

El músico estadounidense Bruce Springsteen lanzará el próximo 11 de noviembre su nuevo álbum de estudio, titulado Only the Strong Survive, una colección de versiones propias de quince clásicos del soul de los más tradicionales catálogos del género, y ofreció un adelanto de su proyecto con el videoclip de su interpretación de “Do I Love You (Indeed I Do)”, del reconocido Frank Wilson.

Joyas de sellos como Motown, Gamble y Huff y Stax, entre más, son parte del trabajo de Springsteen, nacido del deseo de “hacer un álbum en el que sólo cantara”, como explicó en declaraciones a la prensa, esta vez con la compañía de artistas como Sam Moore y The E Street Horns.

“¿Qué mejor música para trabajar en eso que el gran cancionero americano de los años 60 y 70? Me inspiré en Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, el hombre de hielo Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray y Scott Walker, entre muchos otros. Traté de hacerles justicia a todos los fabulosos escritores de esta gloriosa música”, agregó El Jefe.

En esa línea, explicó que su objetivo con Only the Strong Survive es “que la audiencia moderna experimente su belleza y alegría”. Y sumó: “Es lo que hice desde que los escuché por primera vez. Espero que les guste escucharlo tanto como a mí me encantó hacerlo”.

“Nightshift”, “The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore”, “Hey, Western Union Man”, “I Forgot to Be Your Lover” y “Someday We’ll Be Together” son algunas de las canciones que componen el álbum, grabado en Thrill Hill Recording, en Nueva Jersey, y producido por Ron Aniello y Jon Landau.

Only the Strong Survive será el primer disco de estudio de Springsteen desde Letter To You, lanzado en 2020, y marcará la previa para la gira internacional que el artista tiene prevista para el año próximo junto a The E Street Band.

Hasta el momento, las fechas que se realizarán en distintas ciudades de Estados Unidos y en países europeos como España, Irlanda, Suecia, Dinamarca e Italia, entre más, llevan vendidas más de un millón y medio de entradas.