Bronca, dolor, impotencia y tristeza: unánime lamento tras la muerte de Virginia Ferreyra

Sus compañeras de Calle Recrativa, gremios como Amsafé Rosario, ATE, CTA Rosario, y la Sociedad Libanesa de Rosario, son algunas de las expresiones de dolor que se manifestaron en las redes sociales tras conocerse en la madrugada de este sábado la muerte de Virginia Ferreyra, la profesora de danzas árabes de 32 años que había quedado en la línea de fuego de una balacera mientras esperaba el colectivo el pasado 23 de julio en Isola y Maestros Santafesinos. Su madre, Claudia, había muerto en el lugar a consecuencia de las heridas sufridas.

“Tus compañeras de calle Recreativa decidimos no dar la clase de zumba mañana. No tenemos ninguna Primavera que festejar. Hoy tenemos una profunda tristeza. La maldita inseguridad que vivimos, una vez más decidió llevarse un inocente. Gracias Virginia Ferreyra por los buenos momentos compartidos con nosotras. Gracias por hacer bailar a calle Recreativa. Siempre estarás en nuestro corazón. Que se llenen las redes de tu hermosa sonrisa. Que no seas una pasajera más en esta vida. Que la impunidad no gane una vez más. Abrazamos a la familia. Q. E. P. D Vir. Bailá dónde estés”, escribieron sus compañeras de baile de Calle Recreativa.

Desde Amsafé, escribieron: “Acompañamos a la familia y amigxs por el dolor ante la pérdida de Virginia Ferreyra. Enorme pelea por su vida ha dado estos dos meses. Seguimos exigiendo Justicia para Claudia y Virginia. Duele Rosario, porque duele la impunidad. # Gobiernos Estado Responsables”.

Liliana Leyes, de ATE, escribió: “Tenía 32 años y había sido impactada por disparos de bala mientras esperaba el colectivo en zona sur de Rosario, el sábado 23 de julio junto a su mamá, Claudia Deldebio, quien perdió la vida ese día. Luchó 2 meses intensos, las paredes del hospital están llenas de mensajes de amor de sus alumnas y seres queridos! Abrazo inmenso a su familia. No hay palabras que reparen estas pérdidas. Bronca, dolor, impotencia!”

Desde CTA Rosario, manifestaron: Con mucho dolor despedimos a Virginia Ferreyra. Luego de 2 meses de hospitalización, murió hoy Virginia Ferreyra, docente de 32 años. Fue víctima de la violencia extrema que estamos viviendo en la ciudad de Rosario. Había sido baleada mientras esperaba el colectivo junto a su madre, Claudia Del Medio, asistente escolar, que falleció ese mismo día. Situaciones como ésta recorren nuestra ciudad cada día. No queremos ser valientes al salir a la calle, queremos poder caminar tranquilxs sin tener que estar atentxs por dónde va a venir la bala. Los gobiernos y el Estado son responsables al no generar políticas públicas para detener esta escalada de violencia que sufrimos. Enviamos un abrazo enorme a sus hijxs y al resto de su familia y amigxs. Nuestra mayor solidaridad.

En tanto, la Sociedad Libanesa de Rosario, institución a la que pertenecía Virginia, escribió: “Lamentamos mucho comunicarles que Virginia Ferreyra falleció el día de hoy. Estamos muy tristes y conmocionados. La presentación en el teatro “La Comedia” está suspendida. Les pedimos acompañar con oración por su descanso en paz y su memoria. Fue y será siempre nuestra “Seño Vir”, alegría y amor en nuestra institución. Hasta siempre querida amiga.