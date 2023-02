Brilloni versus Frederic: “La sangre de los policías no puede ser regada con tanta liviandad”

El ministro de Seguridad provincial respondió a las declaraciones que realizó la ex titular de la cartera a nivel nacional, Sabina Frederic, quien aseguró que la Policía de Santa Fe impide trabajar a las fuerzas federales

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, le respondió a la ex titular de la cartera nacional, Sabina Frederic que había asegurado en AIRE que la Policía de Santa Fe era una banda más y que impedía la labor de las fuerzas federales en Rosario.

“La sangre de los policías no puede ser regada fácilmente o con tanta liviandad al decir que no cumplen con su trabajo”, sostuvo Brilloni al ser consultado por las declaraciones que vertió Frederic este martes en AIRE. La respuesta llegó tras la finalización del encuentro que mantuvo con el intendente Emilio Jatón en el cual abordaron los puntos a trabajar en materia de seguridad.

“La Policía de Santa Fe no está. Y si está, impide el trabajo de las fuerzas federales”, había dicho Frederic, al dar su visión sobre los niveles de extrema violencia que desangran a la ciudad de Rosario”.

Consultado sobre este tema, Brilloni admitió que se registraron casos de funcionarios infieles y de policías involucrados en maniobras delictivas, y aseguró que estos fueron investigados y apresados por la Agencia de Control Policial en algunos casos y por la AIC. Fredecir aseguró que “la Policía de Santa Fe no está y, si está, impide el trabajo de las fuerzas federales”, este comportamiento fue detectado en los últimos meses de su gestión en la cual aseguró “que había una dificultad creciente de parte de las fuerzas federales”, en relación con la obstaculización que ejercía la Policía.

“Es cierto que tenemos funcionarios que tienen que corregir sus actitudes y los que delinquen tienen que ir presos, porque esa es la decisión política que tenemos”, recalcó el ministro de Seguridad al mismo tiempo que agregó que se trata de casos aislados. “Tenemos policías que arriesgaron sus vidas, su profesión para llevarle seguridad (a la gente) y sería un desatino de mi parte no señalar esto –enumeró el funcionario. La sangre de los policías no puede ser regada fácilmente o con tanta liviandad al decir que no cumplen con su trabajo”. Brilloni aseguró que la fuerza está a la altura de las circunstancias, pero también admitió: “Los que estamos al frente de la gestión política hemos cometido errores”. “Tenemos que acompañar, reforzar y poner en valor la profesión del policía. Pido a la comunidad que los acompañe, porque la policía de la provincia de Santa Fe está a la altura de las circunstancias”, concluyó.