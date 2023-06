Brian Sarmiento aseguró que rechazó un contrato millonario luego de perder el clásico ante Central

A 6 años de su breve estadía en el club rojinegro ofreció una entrevista en ESPN y aseguró que rechazó un contrato millonario luego de perder el clásico ante Central: "Hasta que no gane el clásico no me voy"

El paso de Brian Sarmiento por Newell’s generó más contenido fuera de la cancha que dentro de ella. Polémico en cada declaración, el jugador fanático del club del Parque, no tuvo su mejor pasar por el Coloso. A 6 años de su breve estadía en el club rojinegro ofreció una entrevista en ESPN y aseguró que rechazó un contrato millonario luego de perder el clásico ante Central: “Hasta que no gane el clásico no me voy”.

Sarmiento explicó la situación que vivió cuando un equipo de Suiza lo vino a buscar: “Me vino a comprar un equipo de Suiza por 2 millones de dólares y justo perdemos el clásico. Llegué al departamento, estaba mi viejo, mi representante, el traductor y los dos dirigentes suizos. Tenían los cheques del precontrato. Yo había entrado llorando y les dije ‘no me voy una mierda'”.

Y agregó: “Yo pensaba, no me voy una mierda. Hasta que no gane el clásico no me voy. Arrancó el otro campeonato y yo me empecé a preparar. Tachaba los días para jugar contra Central. No sabía ni contra quién jugaba el domingo”.

El ex Banfield, habló en reiteradas oportunidades sobre su paso por el club de sus amores. “La pasé muy mal en Newell’s. Entré en una depresión y una zona muy oscura. No quería salir de mi casa, no quería que la gente me salude. Sentí la necesidad de alejarme, porque yo no era ese pibe al que veían triste. Después me fui a Grecia y todo empeoró. En el fútbol cuando ganas sos un fenómeno y cuando perdes no sos nada. En Grecia no existía, literal. Cuando volví empecé a trabajar en la carnicería de mi hermano y a entrenar en el gimnasio de Grazzini”, relató hace unos años en diálogo con Enganche Radio.

El desenlace de la historia tras no aceptar el contrato con Suiza no fue el mejor: “Al tiempito, me ofrecieron un contrato de México, pensé que era otra oportunidad porque se me terminaba el contrato en junio y lo firmé. Juego contra Tigre y a los 7 minutos del primer tiempo me rompí el tobillo”.

Y cerró a modo de reflexión: “Cuando vos te das cuenta de que sos bueno crees que vas a jugar toda la vida, pero algo te hace ver de qué se trata todo”.