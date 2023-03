Bombardeo entrerriano en el Figna: Olimpia superó a Sportsmen

El tiro de tres puntos, factor fundamental del básquet moderno, elemento clave para romper defensas, generar espacios donde no los hay, liberar pivots de marcas pegajosas, y claro, todo lo que representa en el espectro motivacional para jugadores e hinchas. Del que los mete y del que no.

Es que el Sportsmen 69 vs. Olimpia de Paraná 75 de este miércoles por la región Litoral de la Liga Federal hay que comenzar explicándolo con el 13 de 33 de la visita y el 5 de 36 del dueño de casa.

Obviamente que en un partido hay montones de situaciones que pueden confabularse para evitar que una mala noche de larga distancia no sea condenatoria, pero Sportsmen no pudo disimular su pésima puntería y cayó ante un elenco que se fue afianzando con el correr de los minutos, entendió por dónde era y metió su segundo triunfazo en un puñado de días (venía de imponerse a Provincial).

El primer cuarto tuvo el vértigo que se esperaba entre dos elencos que gustan de la velocidad y cambiaron gol por gol hasta que Sportsmen ajustó el retroceso y Olimpia no estuvo claro en el ataque fijo. El Verde tuvo ventaja de 12-6 y 20-13 de la mano de Boixader (21), pero no resolvió bien contra la zona de los visitantes y Agasse (19) se creció en el cierre del segmento inicial para adelantar a su equipo 21 a 20.

Otra vez inició mejor Sportsmen, con 9 a 0 en el segundo parcial y aunque no metía una contra la zona, lo bancaba con defensa. Pero en la segunda parte del cuarto apareció Olimpia a puro triple con Frávega (18) inspirado para meter una racha de 13 a 2 que le permitió pasar al frente. En un ratito la visita desarticuló la defensa local y se puso otra vez arriba.

Sportsmen decidió desde el tercer cuarto apostar a una defensa zonal y asumió un riesgo que pagaría caro. Es que Olimpia movió muy bien la pelota, halló espacios y contó con una noche inspirada de larga distancia (Agasse, Alfonso, Vilanova, Azoge, Frávega y Sánchez anotaron por esa vía) para ir golpeando la ilusión local.

Sportsmen no se entregó y mejoró un poco adelante, aunque no pudo romper la pésima noche de tres puntos y por ende no contó con explosión. Además, las dos defensas zonales le sacaron ritmo al juego, algo que le vino bárbaro a los visitantes, cómodos con su dominio.

Intentó la hazaña el Verde en el cierre a pura presión, pero Agasse con su jerarquía cerró el partido y decretó una victoria que había ayudado a construir en gran forma.

En la NBA o en el Federal, el tiro de tres puntos toma a veces un valor enorme. Este miércoles fue la gran diferencia entre ganar y perder.

SÍNTESIS

SPORTSMEN 69: Augusto Torres 2, Gregorio Traglia 15, Joaquín Cingolani 11, Joaquín Zapata 6, Nicolás Boixader 21 (fi), Ignacio Bertrán 2, Santiago Escobar 0, Martín Allende 1, Diego Foradori 3, Octavio Parizzia 8. DT: Cristian Le Bihan.

OLIMPIA 75: Nicolás Agasse 19, Enzo Passadore 4, Francisco Frávega 18, León Alfonso 4, Facundo Mackinnon 9 (fi), Matías Vilanova 8, Luciano Santana 0, Lucca Azoge 10, Valentín Sánchez 3. DT: Pedro Ayala

ESTADIO: Alfredo Figna

ÁRBITROS: Franco Petrone y Juan Jerez

COMISIONADO: Omar González

PARCIALES: 20/21, 33/37 y 53/58

VISITA

Manuel Córdoba, ex entrenador de Quimsa y Valdivia de Chile, estuvo de visita en Rosario y aprovechó para ver Sportsmen-Olimpia.

LO QUE VIENE

Además de Provincial-Sionista de este jueves a las 22 (ver aparte), el viernes a las 22 El Tala será local con Paracao de Paraná, el sábado a las 20 Caova recibirá a Santa Paula de Gálvez y el domingo a las 22 cerrarán la seguidilla El Tala con Sportsmen.

La tabla

Provincial 5-1

Santa Paula 5-1

Paracao 4-2

Sionista 3-2

Olimpia 3-3

Sportsmen 2-4

Almagro 2-4

El Tala 1-4

Caova 1-5