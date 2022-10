Bill Beaumont visita Argentina a dos años de derrotar a Pichot y tras los éxitos de Uruguay y Chile

El Presidente de World Rugby, Sir Bill Beaumont, visitará una vez más Argentina, en un viaje que también incluye escalas en Chile y Uruguay. Entre el lunes 17 y martes 18 de octubre, el dirigente inglés recorrerá Casa Pumas y tendrá distintas reuniones en la sede de la Unión Argentina de Rugby (UAR). La llegada del dirigente inglés se da tras el triunfo sobre Agustín Pichot en las últimas elecciones dentro de la entidad madre del rugby mundial y con las clasificaciones de los Teros y los Cóndores al Mundial de Francia 2023. Los últimos pasos de Beaumont fueron en 2016 Buenos Aires y en 2019 en Rosario durante el Mundial Juvenil.

Aunque hayan pasado dos años, las heridas no están abiertas pero el proceso de cicatrización es lento. Las elecciones en World Rugby, dejaron la grieta abierta a nivel mundial, de un lado Europa con Beaumont y del otro el Sur, con Pichot como su candidato en su momento. Y es imposible no pensar que Beaumont pise suelo argentino y no haya posibilidades de un encuentro de antiguos compañeros de fórmula. Al respecto una fuente le confío a El Hincha: “muy posiblemente se encuentren”.

Sobre este interesante viaje de Beaumont, el presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, indicó lo siguiente: “Es un orgullo para la Unión Argentina de Rugby recibir a Bill Beaumont como presidente de World Rugby. Esta visita será una muy buena oportunidad para que pueda ver todo nuestro desarrollo, se interiorice sobre nuestros proyectos, conozca a nuestra gente y para que pueda seguir colaborando con el crecimiento de la región y apoyándonos en los planes que tenemos desde la Unión.”

Como dato anecdótico, vale indicar que Beaumont y Travaglini llegaron a enfrentarse una vez en el campo de juego, puesto que el ex segunda línea inglés vino como capitán del seleccionado de la Rosa, que el 30 de mayo de 1981 igualó con Los Pumas 19-19 (Travaglini fue el Nº 8 titular ese día), en la cancha de Ferro Carril Oeste.

Beaumont vendrá acompañado por David Carrigy, Gerente de Relaciones Internacionales de World Rugby, y además de reuniones estratégicas en cada una de las tres Uniones que visitará, se encontrará con oficiales de los Comité Olímpicos, Secretarías de Deportes y miembros del Consejo Directivo de Sudamérica Rugby, sumándose también los presidentes de la Unión de Rugby del Paraguay, Gustavo Borgonón, y de la Federación Colombiana de Rugby, Rafael Lozano.

En 2016 Beaumont (70 años) inició su primera gestión como Chairman de World Rugby, y en 2020 fue reelecto por otros cuatro años, aunque tiene funciones como dirigente de la máxima entidad universal del rugby desde 1999.