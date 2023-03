Bendita suerte: el próximo lunes se sortea la Copa Sudamericana y Newell’s aguarda por los rivales

El equipo de Heinze integrará el Bombo 2 y el debut será de visitante unos días antes de jugar el Clásico ante Central ante un club del Bombo 4, por eso será importante para la Lepra no tener un viaje largo. Los brasileños que pueden tocarle son San Pablo, Santos, América Mineiro, Goiás o Fortaleza

El próximo lunes 27 se sorteará en Luque, Paraguay, la Copa Sudamericana que arrancará los primeros días de abril. Y Newell’s está con gran expectativa para saber qué le deparará la fortuna en cuanto a rivales, en especial por los viajes que deba realizar en medio de la disputa de la Liga Profesional, con el Clásico metido en el calendario en medio de la competencia internacional.

Con los 32 equipos ya definidos, que se dividirán en ocho grupos de cuatro, la Lepra integrará el Bombo 2 en el sorteo, ya que el orden de los clubes en el bolillero se determinó por el ranking Conmebol.

Los ocho cabezas de serie serán San Pablo y Santos de Brasil; Peñarol de Uruguay; Liga de Quito y Emelec de Ecuador; Independiente Santa Fe de Colombia; Estudiantes y San Lorenzo.

Como no puede haber cruces de equipos del mismo país, evitar un equipo brasileño es complicado. Si Newell’s no se cruza con San Pablo o Santos, todavía podría tocarle América Mineiro o Goiás, que están en el Bombo 3; o Fortaleza, que dirige Juan Pablo Vojvoda, eliminado de la Libertadores e integrante del Bombo 4.

El Bombo 3 tendrá a Oriente Petrolero y Blooming (Bolivia), Universidad César Vallejo (Perú), Estudiantes de Mérida (Venezuela), Danubio (Uruguay), Goiás y América Mineiro (Brasil) y Tigre.

Las situaciones de estos rivales son claramente distintas. Los equipos bolivianos juegan en altura, con un viaje que también es complejo. Estudiantes de Mérida es un rival más débil, pero visitarlo obliga a un periplo de mucho cansancio. Ir a Perú no es tan malo, aunque Danubio aparece como una opción que se mira con más entusiasmo. Y si hay que jugar con algún brasileño, lo mejor sería con América Mineiro o Goiás, aunque este último también implica un viaje complicado.

El Bombo 4 se mira con más atención. En general son los rivales más débiles, aunque la presencia de Fortaleza de Brasil le pone un toque de complejidad.

Pero hay algo más. El debut leproso, entre el 4 y 6 de abril, será como visitante del rival que le toque del Bombo 4, y unos días después de ese partido se jugará el Clásico, posiblemente el domingo 10.

Por eso será importante que el rival de esta parte del sorteo no sea Fortaleza de Brasil, o no implique un viaje largo. ¿Qué posibilidades hay? Audax Italiano o Magallanes de Chile o Tacuary de Paraguay serían los ideales. Puerto Cabello de Venezuela implica un equipo más débil, pero un viaje cansador que obligará a Heinze a analizar si va con todos titulares o guarda algo para el Clásico. Y otra opción poco favorable sería Millonarios de Colombia: distancia larga y equipo complicado. En estee Bombo 4 también están Gimnasia y Huracán, que no pueden cruzarse con la Lepra.

Por último, ¿qué euipos integran el Bombo 2 y no serán rivales leprosos? Defensa y Justicia, Guaraní (Paraguay), Palestino (Chile), Universitario (Perú), Tolima (Colombia), Bragantino y Botafogo (Brasil) son los que compartirán bolillero con la Lepra.

En esta edición, clasificarán los mejores ocho equipos, pero los ochos segundos jugarán un play offs con los ocho terceros que bajarán de la fase de grupos de Libertadores.

Newell’s jugará de visitante el primer partido, entre el 4 y 6 de abril; luego será local consecutivamente con el rival del Bombo 3 (18 o 20 de abril) y el cabeza de serie (2 al 4 de mayo). La fecha 4 de visitante será entre el 23 y 25 de mayo; y la posterior, también afuera, entre el 6 y 8 de junio. Y el cierre en el Coloso ante el rival del Bombo 4 será la última semana de junio.