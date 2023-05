Ben Hur superó a Unión en Arroyo Seco y da pelea en el certamen femenino

Ben Hur superó en la noche del martes a Unión de Arroyo Seco como visitante por 76 a 56 en el partido con el que se cerró la jornada 8 de la primera división femenina. En el elenco ganador anotó 20 puntos Natasha Spiatta, mientras que Abril Vernazza hizo 15 y Oriana Balbo 14. Para las locales convirtió 16 Marisol Maris.

Este jueves habrá actividad de la fecha 9 y en principio están programados estos duelos desde las 21.30: Atalaya vs. Ben Hur, Unión de Arroyo Seco vs. Náutico, Temperley vs. Maciel y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Regatas San Nicolás.

GOLEO

UNIÓN 56: Maris 16, Milimaci 6, Scocia 10, Pastinante 10, Pelatti 6, De Angeli 2, Castillo 6, Tognetti 0, Cristófaro 0. DT: Lautaro Mengarelli.

BEN HUR 76: Oldani 7, Spiatta 20, Traid 8, Balbo 14, Barua 0, Pelusa 0, Barbieri 2, Vismara 0, Vernazza 15, Ramallo 5, Aliprandi 5, D’Amari 0. DT: Leandro Tesido

Tabla Femenino

Temperley 7-0

Regatas 6-1

Ben Hur 5-2

Talleres 5-2

Maciel 4-3

Central 2-5

Náutico 1-5

Unión 1-6

Atalaya 0-7