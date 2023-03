Policiales

Negocios turbios

Barra de Newell’s: caen policías en actividad y retirados y los acusan de asociación ilícita

En derivación de pesquisa por crimen del ex jefe de la barra leprosa Nelson “Chivo” Saravia, arrestaron a uniformados mientras comían asado en galpón del sudoeste. Incautaron armas sin declarar y dinero al allanar casas de un ex jefe de Drogas Peligrosas y de un ex titular de Policía de Rosario