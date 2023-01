Barcelona y Real Madrid definen la Supercopa de España en Arabia Saudita

Barcelona, en su primera final post Lionel Messi, y Real Madrid se enfrentarán esta tarde en Riad, Arabia Saudita, en la final de la Supercopa de España.

El partido comenzará a las 15.00 de Argentina, con transmisión de DSports y la plataforma DGo.

Barcelona afrontará su primera definición desde la salida de Lionel Messi hace dos temporadas, cuando comenzó un proceso de rearmado y recambio generacional con más sinsabores que alegrías.

De hecho, el último título fue la Copa del Rey del 2021 cuando goleó a Atlhetic Bilbao por 4 a 0, con dos goles del argentino. Y es por eso que será la posibilidad del entrenador, Xavi Hernández, de ganar su primera estrella en una competición en la que Barcelona lidera con 13 vueltas olímpicas.

“Hace mucho tiempo que no ganamos títulos. Tenemos que demostrar nuestras ganas, eso es innegociable”, aseguró el DT en la conferencia de prensa.

“Intentaremos demostrar nuestra personalidad y a partir de ahí, controlar sus transiciones y desarmarles en defensa donde son muy fuertes”, agregó Xavi, uno de los ídolos de Barcelona.

Por su lado, Real Madrid es el actual campeón y de conquistar esta edición alcanzará la línea de su clásico en el historial.

El que habló por el lado madridista fue Karim Benzema, el Balón de Oro 2022, y comentó: “He vuelto de lesión y he hecho un buen trabajo para regresar a mi nivel, tocar el balón, asistir. Está claro que estoy de vuelta. Después del año pasado que ha sido importante, he tenido lesiones pero ya estoy de nuevo aquí. No sé si me ven en los partidos pero yo me siento muy bien”.

De cara al clásico, Benzema calificó a Barcelona como “un gran equipo” aunque aclaró que primero deben mirarse a ellos mismos.

La probable formación de Real Madrid es Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga y Toni Kroos; Rodrygo, Karim Benzema, Vinicius Jr.

Barcelona alineará a Marc Ter Stegen; Sergi Roberto, Ronald Araújo, Jules Koundé y Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets y Pedri; Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski y Ansu Fati.