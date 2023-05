Banini marcó un golazo y llevó final a prórroga para posterior título de Atlético Madrid

La argentina Estefanía Banini marcó un golazo de tiro libre para Atlético Madrid, que llevó el clásico con Real Madrid a la prórroga y le permitió posteriormente adjudicarse el título de la Copa del Reina de fútbol femenino de España.

Con ese tanto que se clavó en el ángulo superior izquierdo de la arquera María Isabel Rodríguez, el ‘Aleti’ igualó 2-2 el encuentro disputado en el estadio Butarque del club Leganés y ese resultado en los 90 minutos llevó el encuentro al tiempo suplementario.

En la tanda de penales, en tanto, el conjunto ‘rojiblanco’ se impuso por 3-1, con una muy buena actuación de su arquera, Lola Gallardo, quien detuvo dos disparos.

WHAT A BANGER FROM ATLETI’S ESTEFANÍA BANINI TO SEND THE COPA DE LA REINA FINAL TO EXTRA TIME 🔥🔥🔥

