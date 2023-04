Banco Solidario de Pelucas: la historia de un grupo de mujeres que transforma, contiene y acompaña

El objetivo de la organización, ubicada en avenida San Martín 1685, en San Lorenzo, es confeccionar pelucas para entregárselas de manera gratuita a mujeres que están transitando la enfermedad. "Es el sueño de muchas que ya no están”, resumió Stella Maris Sánchez, una de las integrantes

El diagnóstico de cáncer es un golpe de nocaut que impacta en las personas de manera física, psíquica, social y espiritual, y los tratamientos causan angustia, preocupación, ansiedad y la búsqueda de posibles soluciones. Con el objetivo de confeccionar pelucas para entregárselas de manera gratuita a mujeres que están transitando la enfermedad nació -en 2019- el Banco Solidario de Pelucas Oncológicas, ubicado en avenida San Martín 1685, en la ciudad de San Lorenzo. Además brindan acompañamiento y contención.

Valientes por la Vida es un grupo de mujeres que se unió para compartir sus experiencias en la lucha contra el cáncer y crearon un grupo de Whatsapp. Pero no fue suficiente. “En 2017 me uní al grupo de WhatsApp de Valientes por la vida, pero necesitaba hacer una función social. Convoqué a las mujeres del grupo y surgió la idea del Banco Solidario de Pelucas. El sueño que era de muchas que ya no están era el cabello”, resumió Stella Maris Sánchez, una de las integrantes de la organización.

La organización, que la llevan adelante diez personas, comenzó haciendo eventos y campañas de concientización sobre el cáncer y donación de cabello. Luego se compraron dos máquinas y les donaron una industrial y una remalladora, pero necesitaban un espacio físico.

“Nos cedieron un lugar en la sede de la Casa del Senado y el 24 de marzo de 2019 se inauguró el Banco Solidario de Pelucas en San Lorenzo, el único que hay en la zona. Abarcamos el cordón industrial, Rosario y alrededores”, explicaron.

Stella Maris recordó una de las tantas historias que emocionan. “La mayoría de las pacientes llegan devastadas y se van con una sonrisa. Lara, que todavía está en tratamiento, tenía cinco años cuando la conocimos. Yo estaba afuera conteniendo a su mamá porque le habían diagnosticado leucemia y Flavia, una de las integrantes de la organización, le midió una peluca. La nena abre la puerta con su pelito y dice “mamá volvió Larita”.

Qué tiene que hacer una paciente para llevarse una peluca

Una peluca de pelo natural ronda los 230.000 pesos, inaccesible para muchas mujeres. Los requisitos para acceder a una peluca son: Constancia de tratamiento, Fotocopia del DNI del paciente y de un garante, Firmar un comodato. Se prestan por ocho meses, y en el caso de que la paciente la necesite por más tiempo, sólo tiene que dar aviso.

Si bien la prioridad de la organización es entregar pelucas a pacientes oncológicas, también se les da a las que sufren alopecia, con certificado médico.

El Banco Solidario de Pelucas cuenta con peluqueros solidarios para el que quiera donar cabello, que como mínimo tiene que tener 25 centímetros de largo. También lo pueden llevar ya cortado.

“Trabajamos los lunes de 14 a 17 y damos dos turnos por semana. Una de las condiciones es que la paciente esté pelada porque si no se le resbala el gorrito”, explicaron.

“Sabemos que dar amor sana, de todas maneras posibles y esta es una manera de sanar”, cerró Stella Maris.

Para quienes quieran colaborar con la causa

Para el que quiera colaborar, no sólo con la donación de cabello sino con insumos que se necesitan para la confección de pelucas, puede contactarse por redes sociales, a través de Instragram: @bancosolidariodepelucas y Facebook: Banco Solidario de Pelucas Oncológicas.