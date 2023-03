Baldazo de agua fría para El Tala: derrota en casa ante Santa Paula de Gálvez

La mejoría de El Tala en este tramo de la Liga Federal sufrió un baldazo de agua fría en un partido extraño, accidentado, fuera de contexto, pero en el que realmente no pudo mostrar variantes para doblegar a un Santa Paula que venía con dudas, pero que tuvo resto para ganar en Rosario y mantenerse como uno de los animadores de la competencia.

No fue un buen partido para ninguno, la humedad del piso y las interrupciones debido a las goteras sacaron de foco a todos y obligaron a cruzar largamente la medianoche para terminar de dirimir ya en sábado el 71 a 56 para los galvenses.

Pero Santa Paula siempre estuvo un poco más cómodo en el juego y de los dos fue el que mayor claridad encontró con buenos lapsos de Solari, algunos momentos de Robledo y Stegmayer, sumado a encontrar la efectividad de larga distancia en el cierre. Bien Vico y Amprimo en la segunda mitad.

En el local Chiana y Cabrejas ganaron en la zona pintada rival, aunque nunca pudieron hallar respaldo en el perímetro. Esta vez no pudieron desequilibrar si ser agresivos Gómez y Herrera, Scalella no encontró su juego y en general El Tala no tuvo fluidez ni vías para generar gol. Sí hubo amor propio para volver al partido cuando estuvo abajo por 17, pero no hubo forma de generar la explosión y sorpresa para generarle un susto a los visitantes.

Fue una noche rara, que quedará en el recuerdo por lo tarde que se hizo, por los baldes en el rectángulo, por los trapos de piso a toda hora, pero no por el básquet.

SÍNTESIS

EL TALA 56: Lucas Herrera 6, Fernando Scalella 0, Santiago Cabrejas 17, Gerónimo Verdaro 2, Agustin Chiana 15 (fi), Manuel Herrera 0, Lautaro Carballo 1, Simón Sagardía 6, Mauro Gómez 7, Facundo Castro 0, Giovani D’Ambrosio 2, Tomás Ibars 0. DT: Juan Pablo Lupo.

SANTA PAULA 71: Nicolás Solari 15, Tomás Vico 12, Facundo Santiago 6, Gastón Marozzi 7, Maximiliano Robledo 5 (fi), Lautaro Delucchi 0, Juan Pablo Stegmayer 15, Luciano Melastro 5, Ismael Amprimo 6. DT: Francisco Blanc.

ESTADIO: El Tala.

ÁRBITROS: Jorge Meza y Matías Acuña

PARCIALES: 13/20, 22/31 y 38/48

En la continuidad de la acción de los equipos rosarinos, el sábado Sportsmen visitará a Almagro y el domingo a las 21 Provincial será local frente a Olimpia de Paraná en cancha de El Tala.

LA TABLA

Provincial 7-1

Santa Paula 7-2

Paracao 6-3

Sionista 5-3

Olimpia 3-5

Sportsmen 3-5

Almagro 3-5

Caova 2-7

El Tala 2-7