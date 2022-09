Bajo distintos alter egos, el Indio Solari está de regreso con el estreno de tres nuevas canciones 

Finalmente, la tercera composición hizo escala nuevamente en la psicodelia de los años 60, esta vez de manera explícita al homenajear ya desde su título a la figura contracultural estadounidense de esa década, organizadora de los acid test junto a un grupo llamado The Merry Pranksters, unas reuniones en las que se experimentaba con drogas lisérgicas; y autor del libro One Flew Over The Cuckoo’s Nest, sobre el que se basó la recordada película de Milos Forman, Atrapado sin salida.

Sin embargo, su hipnótico clima musical se ubica a mitad de camino entre el espíritu sonoro de “El tesoro de los inocentes” y el “Criminal Mambo” de Los Redondos.