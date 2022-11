Avanza el proyecto de mejoras en el tránsito vía plataformas de geolocalización

El concejal Miguel Tessandori, del bloque Volver a Rosario, habló sobre su proyecto de creación de un Sistema de Información de Tránsito, que tuvo despacho favorable de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Municipal. “Es una herramienta que va a evitar muchos problemas de circulación vehicular y se va a poder aplicar rápidamente a través de convenios del municipio con las plataformas de geolocalización que ya existen”, afirmó.

“El objetivo es seguir aportando soluciones para que transitar por la ciudad no sea un calvario cotidiano, facilitando la posibilidad de saber en tiempo real qué calles y avenidas evitar para no padecer cortes y embotellamientos. Para ello, el municipio tiene que realizar convenios de complementación y de intercambio con las plataformas como Google Maps, que en buena parte dependen de la carga de datos y novedades de los usuarios y así podrían sumar incidencias eventuales por arreglos de calles, poda y escamonda, obras y reparaciones de Aguas Provinciales y la EPE, operativos por partidos de fútbol y espectáculos masivos, piquetes y cortes por protestas o festejos, que hoy no se están reflejando debidamente en tiempo real”, indicó el presidente del bloque Volver a Rosario, cuya iniciativa será tratada ahora en la Comisión de Gobierno.

“El proyecto establece también la obligatoriedad de informar de todas estas situaciones para todos aquellos que las ordenan, organizan o convocan, ya sea desde reparticiones oficiales, organizaciones sociales y entidades civiles o empresas, de modo de contar con toda la información necesaria para circular más tranquilos y seguros”, remarcó también Tessandori.