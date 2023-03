Autoconvocados de Casilda enviaron una carta al presidente de la Corte

Vecinos y vecinas autoconvocados en defensa del Parque Municipal Sarmiento de Casilda, enviaron una carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Daniel l Erbetta en el marco de la inminente construcción de la obra de los Tribunales Provinciales de Justicia, “que supone la destrucción de nuestro Parque y la inicial y ya consumada remoción de 22 árboles longevos”.

En la carta sostienen que lamentan profundamente que en el siglo XXI en medio de la crisis climática planetaria y el calentamiento global, “haya que explicar la trascendencia de defender un Parque Público, único pulmón verde dentro de nuestra ciudad”.

Los vecinos destacan la ausencia de diálogo y sólidos argumentos para pensar su reubicación. “La paradoja es que en nombre de la justicia y los derechos humanos (a 40 años del retorno de la democracia) decidan reprimirnos brutalmente, acallarnos, hostigarnos, golpearnos y encarcelarnos por cuidar un legado fundamental para las generaciones futuras”.

Además invitar al presidente del máximo tribunal de justicia a que visite Casilda y que constate por sus propios medios esta situación de gran conflictividad que no cesa, ya que la superficie que abarcará es aún mayor.

Los vecinos autoconvocados dejaron diversas preguntas en la carta: ¿Cómo levantar un edificio de Tribunales donde se va a impartir justicia cuando para la construcción se están violando tantas leyes en materia ambiental y derechos de tercera generación? ¿En qué se va a transformar este espacio con agentes policiales armados? ¿Cómo se amplía la democracia quitando espacios públicos recreativos, en perjuicio del interés superior de la niñez y las adolescencias?

¿Por qué arrancarnos nuestro único Parque habiendo tantas opciones para su relocalización? ¿Por qué el cemento y una mega obra debieran construirse sobre un ecosistema con características de humedal, de acuerdo a la Ley Nº 12175, de Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, atravesado por el Arroyo Candelaria y determinado por la UNR como zona de riesgo hídrico?

¿Por qué debiéramos arrasar los árboles casi centenarios de este corredor biológico, cuya biodiversidad regula la proliferación de plagas y agentes patógenos garantizando la salud en la comunidad?

¿Cómo es que en nombre del progreso nos arrebatan este territorio concreto y simbólico de valor histórico -cultural a nivel local y regional?

¿Por qué, aún con más 20.000 firmas y múltiples adhesiones de instituciones a favor de preservar el Parque, quienes tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar social, eligen lo contrario? ¿Por qué avanzar con una obra que no cuenta con licencia social?

El nuevo edificio de los tribunales en Casilda, proyectado hace 15 años pero con licitación de obra recién en 2022, no tiene el consenso social de los vecinos por su ubicación: dentro del único pulmón verde de la ciudad, el Parque Sarmiento, en una zona de humedal regida por el arroyo La Candelaria que lo atraviesa.

Relacionado