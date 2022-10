Atlético del Rosario derrotó a San Luis y ratificó su condición de equipo Top de la Urba

Plaza ya tenía el objetico cumplido, que era mantener la categoría. Y con la tranquilidad de saber que sigue siendo un equipo Top, Atlético del Rosario jugó más distendidos los momentos claves del partido ante San Luis y con un Manuel Nogués intratable, logró ganar 41 a 36 el duelo de la 24ª fecha del Urba Top 13 y así cortar una racha de seis jornadas sin victorias. El próximo sábado visitará a Pucará en Burzaco.

La visita empujada por la presión de estar en los puesto de abajo, nunca dejo de luchar y de buscar llevarse el triunfo de Rosario, un reducto que en las últimas cinco visitas a San Luis le fue muy grato al llevarse cuatro triunfos.

El encuentro tuvo buenos pasajes de buen rugby, primero con Plaza llevando el protagonismo y marcando los tiempos, pero la indisciplina, un aspecto que el conjunto dirigido por Iñaki Alcain no pudo mejorar en el 2022, hizo que San Luis cambiara por puntos y luego aprovechara para pasar al frente del marcador cuando promediaba la mita del complemento.

Pero Manuel Nogués –figura del partido y goleador del torneo- frotó la lámpara, y Plaza volvió a golpear con fuerza. En ocho minutos marco dos tries (Nicanor López Fernández y el segundo de Martín Elías), después solo fue cuestión de hacer correr el reloj, la suerte ya estaba echada. San Luis tuvo un penal sobre el epilogo que lo ayudo a sumar un punto bonus pensando en la tabla de posiciones y seguir soñando con zafar del descenso.

Con los 16 puntos que Manuel Nogués marcó ante San Luis, el apertura rosarino llegó a los 301 puntos y sigue siendo el goleador del Torneo. Además, de una de las figuras del Urba Top 13.

El resto de los resultados de la 24ª fecha: Los Tilos 3, Cuba 40; Hindú 35, Newman 29; Regatas BV 25, Pucará 3; SIC 28, Casi 29 y Buenos Aires 24, Alumni 21. Las posiciones: Las posiciones: Hindú* 88; Newman* 80; SIC y Cuba 74; Alumni 66; Belgrano 50; Atlético del Rosario 47; Casi 39; Buenos Aires 36; Pucará 33; San Luis 32; Regatas BV 29 y Los Tilos** 24, (*, clasificados a semifinales y ** perdió la categoría).

El próximo sábado 8 se disputará la 25ª fecha del Urba Top 13, que busca dos semifinalistas, CUBA y SIC son los que más chances tienen, ya que Alumni perdió terreno en las últimas jornadas y además con Los Tilos que perdió la categoría, resta saber que otro equipo jugará en segunda división en 2023: Casi vs. Buenos Aires; San Luis vs. SIC; Pucará vs. Atlético del Rosario; Newman vs. Regatas BV; Cuba vs. Hindú y Belgrano vs. Los Tilos, libre: Alumni.

SÍNTESIS

Atlético del Rosario (41): Ezequiel Reyes, Matías Malanos, Valentino Marciali, Octavio Capella, Matías Kremer, Santiago Casals, Francisco Echenique Menta, Jerónimo Gómez Vara, Tomás Cornejo, Manuel Nogués, Tomás Oria, Tomás Malanos (c), Bautista Estellés, Nicanor López Fernández y Martín Elías. Entrenador: Iñaki Alcain.

Cambios ST: 15m Daniel Almeira x Marciali, 24m Jeremías Aime y Agustín Fernández x M. Malanos y Reyes, 31m Federico Mayol x Casals, 35m Felipe Nogués, Facundo Farruggia y Pedro Bisio x Cornejo, Estellés y Oria y 37m Rodrigo Figueroa x Capella.

San Luis (36): Alan Oubiña (c), Santiago Bonavento, Exequiel Martínez, Agustín Torello, Santiago Canal, Marco Morimanno, Manuel Gnecco, Franco Gnecco, Luka Gullo, Felipe Campodónico, Eduardo Ruesta, Rodrigo Molina Ferrer, Gonzalo Molina Ferrer, Facundo Cúccolo y Valentino Quatrochi. Entrenadores: Agustín Notti y Santiago Ferrara.

CAMBIOS ST: 22m Matías Perissinotto x Morimanno, 29m Segundo Blanco Fresco x Gonzalo Molina Ferrer y 33m Juan Martín Mamblona x Gullo.

Tantos en el PT: 2m gol de Manuel Nogués por try de Martín Elías (AR); 8, 20 y 34m penales de Valentino Quatrocchi (SL); 11, 17 y 34m penales de Manuel Nogués (AR); 22m try de Bautista Estellés (AR); 37m gol de Valentino Quatrocchi por try de Alan Oubiña (SL).

Resultados parcial: Atlético del Rosario 21, San Luis 16.

Tantos en el ST: 3m drop de Manuel Nogués (AR); 6 y 40m penales de Valentino Quatrocchi (SL); 8m try de Octavio Capella (AR); 12 y 16m goles de Valentino Quatrocchi por tries de Franco Gnecco -2- (SL); 19m try de Nicanor López Fernández (AR); 27m gol de Manuel Nogués por try de Martín Elías (AR).

AMARILLAS ST: 14m Kremer (AR) y 38m Mayor (AR).

ÁRBITRO: Gonzalo de Achaval (Urba).

CANCHA: Plaza Jewell.