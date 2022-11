Atentado y delirio: Sabag Montiel cree ser preso político y se compara con Mandela

Se dieron a conocer estudios sobre Fernando André Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1° de septiembre. Según informaron fuentes judiciales, el informe consignó que el atacante es “narcisista” y se compara con el histórico líder sudafricano Nelson Mandela por ser “un preso político”.

El estudio que busca analizar sus actos, determinó que Sabag Montiel tiene una personalidad en la que se destaca la “pedantería” y la “vanidad”, y que su discurso es “engorroso, extravagante y tedioso”.

“El acto fue simple. Es más simple de lo que todos creen. No me dijo nadie. No tiene tanta mística, yo estoy tranquilo ahora”, afirmó Sabag Montiel, según surge del informe que fue requerido por el fiscal Carlos Rívolo en el marco del expediente que tiene la jueza federal de María Eugenia Capuchetti.

Los peritos que elaboraron el perfilado destacaron que, en el intento de autojustificar el hecho por el que se encuentra detenido, Sabag Monitel utilizó las frases “ajusticiar a una chorra” y “provocar una reacción en el pueblo”.

“Para mí estar acá es un aprendizaje para poder tener introspección y analizar. Esto es un aprendizaje”, afirmó el imputado que, según el informe, “cree que si bien la Justicia es divina, él paga por los errores de los demás y por los propios”, y “se equipara con Mandela en su condición de recluso político”.

La afirmación forma parte de un informe en el que intervinieron médicos legistas, psicólogos, psiquiatras; no implica una confesión y, si bien robustece la idea de que los atacantes pudieron haber actuado solos, no conduce a los investigadores a abandonar pistas que tienden a determinar si alguien los manipuló, puntualizaron fuentes judiciales.

Su referencia al intento de magnicidio llama la atención, dado que hasta el momento Sabag Montiel nunca quiso declarar en indagatoria y solo se había limitado a decir: “Brenda (Uliarte) no tuvo nada que ver y yo tampoco”, en referencia a su pareja, procesada como coautora del atentado contra la vicepresidenta.

En ese marco, para los investigadores sigue despertando más interés el perfil de Uliarte, quien aparece como quien pudo haber manipulado a Sabag Montiel y con la posibilidad de otro tipo de conexiones: de hecho creen que fue ella la que le hizo escribir una carta pidiendo que el dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán Carrol le designara un nuevo abogado.

El perfilado de Brenda arrojó menos información porque ella adoptó una actitud poco colaborativa con los peritos.

Los perfilados fueron realizados con la aceptación de las respectivas defensas oficiales de los imputados, mientras que en el caso Nicolás Gabriel Carrizo, supuesto jefe de ambos en el emprendimiento de un puesto de algodón de azúcar y procesado en la causa como partícipe secundario, rechazó que se lo hicieran.