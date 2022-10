Atalaya metió triunfazo para cortar la racha de Santa Rosa en la Copa Santa Fe Femenina

El sábado Atalaya se regaló una enorme alegría y frenó a Santa Rosa de Santa Fe, que llegaba invicto al cierre de la fase regular.

Las Rústicas le ganaron al temible equipo santafesino por 64 a 61 para estirar su buen momento en la Copa Santa Fe femenina y asegurar su pasaje a la siguiente ronda.

Emilia Bello la rompió con 25 puntos, Merari Utrera hizo 14 y Lucía Cantero 10. En el visitante hizo 25 Johana Puchetti con 14 rebotes, mientras que Delfina Zambrini anotó 12.

El martes se cerrará la etapa clasificatoria con San Lorenzo Tostado vs. Alma Juniors de Esperanza, Náutico vs Maciel, República del Oeste vs. Unión de Santo Tomé, Temperley vs. Alba Maciel y Atlético Elortondo vs. Ben Hur Rosario.

Tabla zona A: San Lorenzo de Tostado 10, Ben Hur de Rafaela 10, Alma Juniors de Esperanza 7, Libertad de Sunchales 6.

Tabla zona B: Náutico Rosario 10, Maciel 8, República del Oeste de Santa Fe 7, Unión Santo Tomé 5.

Tabla zona C: Santa Rosa de Santa Fe 11, Temperley de Rosario 7, Alba Argentina de Maciel 5.

Tabla zona D: Ben Hur de Rosario 10, Atalaya de Rosario 9, Atlético Elortondo 5.

GOLEO

ATALAYA 64: García 4, Khe 0, Bello 25, Tutanosky 6, Cantero 10, Utrera 14, Portaro 2, Riveros 3. DT: Marcelo Sandoval.

SANTA ROSA 61: Vico 3, Caisso 5, Jarupkin 8, Martina Orbelli 3, Zambrini 12, Puchetti 25, Baiche 5, Maite Orbelli 0. DT: Diego Noe