Así fue el tenso cruce entre Messi y Lewandowski tras la polémica por el Balón de Oro

En un partido más que crucial para la Selección argentina en el Mundial Qatar, Messi y Lewandowski tuvieron un tenso cruce al final del encuentro que denostó que la relación entre ambos jugadores está lejos de resolverse.

La pelea remonta al Balón de Oro 2021 que se llevó a cabo en noviembre cuando el capitán de la Selección argentina le ganó por poco el premio al delantero del Barcelona.

A pesar de que Messi había expresado en el evento que el Balón debía ser para Lewandowski, el capitán polaco manifestó un fuerte enojo al sostener que había sido deshonesto.

“Es un honor estar acá con vos, batiste récords y también merecés ganar el Balón de Oro. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que el año pasado fuiste el ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que merecés tener este trofeo en tu casa”, había señalado en su discurso Messi.

Aun así, Lewandowski le respondió: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”. Después de recibir ese mensaje, Messi no dudó en contestarle y sostener que no estaba de acuerdo con sus dichos: “No comparto lo que él dijo pero tampoco le di tanta importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera. No me interesa”.

Al final del partido entre Argentina y Polonia, donde el seleccionado dirigido por Scaloni pasó a Octavos de Final del Mundial, Lewandowski se acercó a Messi y en un diálogo corto y tapándose la boca ambos acordaron saludarse.

De esta manera y por solo diferencia de tarjetas amarillas, Polonia quedó en segundo lugar y pasó junto a la Argentina a la siguiente fase. Allí el equipo celeste y blanco disputará el próximo partido con Australia el sábado a las 16:00.