Aseguran que es falso que el 48% de los ingresos de un fideicomiso de la Unesco proviene de Messi

Circula en redes sociales un mensaje que, además, agrega que el jugador “hizo construir 9847 escuelas en 189 países”. Sin embargo, esto también es falso. No existe un “fideicomiso de caridad” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Circulan distintas publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp que aseguran que “el 48% de los ingresos del fideicomiso de caridad de la Unesco proviene de las donaciones de [Lionel] Messi” y que “sin ayuda de nadie hizo construir 9847 escuelas en 189 países!” (sic). Sin embargo, según investigó el sitio chequeado.com, es falsa esta afirmación que involucra a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida abreviadamente y por sus siglas en inglés como Unesco.

Los posteos en Facebook fueron compartidos más de 75 mil veces y en Twitter alcanzaron más de 5,5 mil retuits, según los datos aportados por cada una de las redes sociales.

Algunos están acompañados de un mensaje que indica que “la señora no le dedicó ni una frase por el gran logro”, en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien brindó un discurso en el partido bonaerense de Avellaneda días después de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

No existe un “fideicomiso de caridad” de Unesco

Ante la consulta de Chequeado, desde el sector de Prensa de Unesco aseguraron que “la publicación no es acertada” ya que, en primer lugar, no existe una fundación benéfica de la Unesco y, además, no son las fundaciones las que aportan a la financiación de la misma sino que “las actividades de la organización están financiadas por los 193 estados miembros”.

Por lo tanto, es imposible que Lionel Messi o su fundación hayan aportado a dicha institución.

La Fundación Leo Messi sí trabaja en acciones solidarias en el ámbito educativo, pero no con Unesco sino con Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en donde el jugador se desempeña como Embajador de Buena Voluntad, como por ejemplo en el reparto de kits educativos para 50.630 niños y niñas de Siria.

La Fundación Leo Messi también colaboró en la promoción de un programa de desayuno escolar en la Franja de Gaza. En la Argentina, realizó acciones como la refacción de la Escuela N° 66 en General Las Heras (Rosario, provincia de Santa Fe) o el equipamiento en “La Escuelita” en la Villa 31 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), entre otros proyectos.

Sin embargo, no hay registros de que haya hecho “construir 9847 escuelas en 189 países”, tal como asegura el posteo viral. La página oficial de la Fundación Leo Messi expone 23 acciones vinculadas a la educación, de las cuales sólo una refiere a la refacción de una escuela; el resto son aplicaciones de programas educativos o entregas de útiles escolares, entre otros.

Por último, también existen registros periodísticos, confirmados por Unicef a Chequeado, que dan cuenta de que la fundación realizó una donación para la construcción de 20 aulas en Tartus y zonas rurales de Damasco, en Siria. Pero tampoco se trata de 9847 escuelas construidas.

El equipo de Comunicación de Lionel Messi fue contactado por Chequeado, pero al momento de la publicación de la nota no se había obtenido respuesta.

