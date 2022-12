Ascenso hecho en casa: los pibes de la cortada devolvieron a Tiro Suizo a la Primera A

Los redoblantes le ganan a todo y copan el ambiente. No es tiempo de hablar en el Gigante del Sur, sólo de cantar, saltar, abrazarse. Y los pibes de la cortada le ponen la banda de sonido a la noche en un ensordecedor pero pegadizo crossover de trompeta y bombo. Pasarán largos minutos para que se pueda frenar a hacer una foto, transcurrirá bastante más para que alguien pueda charlar sin el ruido de fondo, es todo delirio de amigos, familiares, conocidos y los muchachos del club.

Tiro Suizo acaba de ascender a la Primera A rosarina tras ser el campeón de los playoffs con un inobjetable 3 a 0. Tiro Suizo acaba de ganarle por 80 a 67 a Atlético Fisherton en un partido que tuvo mayor claridad y amplitud de los anteriores, que supo dominar desde el inicio con buen aprovechamiento del trabajo interior de Bisiach (17), pero que contó con el gol perimetral de Donelli (21) y Talotti (22) para abrir la brecha ante un Fisherton que repitió errores (pobres porcentajes en libres, y varios rompimientos mal finalizados cerca del cesto) y no pudo contener los puntos fuertes de si rival. La fórmula de los de Noguerol es simple, pero tiene una cuota de personalidad y empuje que la hace muy difícil de contrarrestar. Y Fisherton no pudo en casi toda la serie.

Se siente especial, con Lelo Noguerol a la cabeza, con Pochi Leone entre los hinchas mirando su legado, y con los ya no tan pibes que retornaron al club para intentar cumplir el sueño de que Tiro vuelva a ser. Porque Román Talotti no puede evitar la emoción y lucha hasta enrojecer los ojos para no llorar mientras cuenta sobre el regreso a la ciudad y al club; porque Lucio Bisiach explica que Tiro es su refugio tras un año duro. Y como ellos cada historia de los que crecieron allí, algunos experimentados como Bonino o Varela, otros jóvenes como Molina, algunos con más minutos como Obregón, otros con menos. Pero el triunfo es de todos, también de los “extranjeros” como Donelli o Gentile, que supieron sentir la camiseta y ser vitales en la conquista.

Lo pensaron, lo soñaron, trabajaron para ello, lo desearon tanto que lo conquistaron. Dentro de un rato, cuando se apague el ruido, Tiro Suizo ya será de Primera A.

SÍNTESIS

TIRO SUIZO 80: Donelli 21, Gentile 7, Molina 2, M. Obregón 8, Bisiach 17 (fi), Talotti 22, Bonino 3, Varela 0, Di Giovanni, G. Micheletti, M. Micheletti, A. Obregón. DT: Leandro Noguerol

FISHERTON 67: López 5, F. Falcone 6, R. Falcone 7, Sebben 11, Onetto 15 (fi), González 3, Yassogna 14, Alarcón 6, Del Sol, Bettini, Hall, Linzuain. DT: Jonatan Cuesta

ESTADIO: Tiro Suizo

ÁRBITROS: Olivera, Petrone y Colman

PARCIALES: 23/16, 41/33 y 64/51

REPECHAJE

Desde la semana próxima (estaba pactado para el 23 pero habrá que ver si se adelanta) se abrirá la competencia repechaje al mejor de tres entre Universitario y Atlético Fisherton por un lugar en la Primera A.