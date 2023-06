Asbesto: el veneno alguna vez considerado “milagroso” presente en edificios, hospitales y el mundo

Agustina Ramos

El asbesto, conocido por la problemática de los trabajadores del subte porteño ya que produjo la muerte de tres de ellos y la enfermedad de 86, según datos que aporta el gremio que los nuclea, es un mineral considerado desde la antigüedad como “mágico” o “milagroso” por sus propiedades: no se quema, no se pudre, aísla el calor, el frío, el ruido y tiene una alta resistencia a la tracción.

El arbesto produce enfermedades como placas pleurales y cáncer de pulmón, laringe y ovario

“En los edificios antiguos, en todos los que encontré les intimé retirar eso o sellar los lugares donde estaba el asbesto. A veces es mejor dejarlo donde está, cerrar la puerta y que no entre más nadie que sacarlo”, contó Edgardo Castro, el ingeniero ambiental y exinspector de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2011 y 2012, el entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, compró 36 coches modelo CAF 5000 al Metro de Madrid por 4,2 millones de euros, y en 2018 salió a la luz que contenían asbesto, pese a que desde 2003, según la normativa argentina, no se podía importar productos que estén constituidos por este mineral.

“Acá funcionó bien la prohibición. Lo que no pudimos evitar nunca fue que las aduanas pudieran impedir el ingreso en determinado momento de asbesto, como fue el caso de los trenes de España”, explicó Rodríguez.

La necesidad de una guía de procedimiento para quitar el asbesto

En este sentido, las y los especialistas entrevistados resaltaron la importancia de que el retiro del asbesto siempre debe hacerse bajo condiciones de seguridad avaladas por profesionales del amianto.

“Algo muy importante es que no hay obligación de sacar el amianto porque si no se presta a que se saque mal. Sí hay obligación de presentar un proyecto de remoción de amianto en la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad. Y si se saca se tienen que seguir determinados pasos para no hacerlo mal”, explicó Susana Mühlmann, arquitecta especializada en procedimientos seguros para detección, tratamiento y remoción de amianto instalado en edificios.

Como medidas para dar respuesta a la problemática del asbesto, las y los expertos resaltaron la necesidad de contar con normativas que establezcan una guía de procedimiento para quitar el asbesto.

Además, Pianelli recomendó la creación de un mapa de riesgo en la Ciudad de Buenos Aires para identificar dónde se encuentra instalado el material y tener un “0800 asbesto” para brindar información y responder dudas.

Mientras, Rodríguez destacó que “debería haber un límite ambiental” además del laboral, en referencia al establecimiento de una concentración ambiental de este agente en el aire, “sabiendo igualmente que para cualquier cancerígeno no existe un límite seguro: este debería ser cero”.