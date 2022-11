Artemis I despegó con el megacohete lunar y la nave Orion de la NASA

La NASA lanzó este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy de Florida su nuevo megacohete lunar SLS y la nave espacial Orion, en una misión de seis semanas alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Artemis I es la primera prueba de vuelo integrada del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA, una nave espacial Orión sin tripulación y los sistemas de tierra en el Centro Espacial Kennedy de la agencia.

La misión allanará el camino para un vuelo de prueba tripulado y una futura exploración lunar humana como parte del programa Artemis.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

