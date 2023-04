Arrancan las juveniles: comienza el torneo de Reserva, sub 16 y el sub 14 de AFA

Este fin de semana comienzan los torneos de divisiones menores de los 20 clubes que compiten en la máxima categoría del fútbol argentino. Los equipos ya conocen a sus rivales y Central debuta de visitante.

En esta oportunidad y con inicio el domingo 16 de abril, es obligatoria la participación de las categorías sub 19 y sub 16. La participación del torneo sub 14 es opcional. El Canalla va a presentar equipo en las tres categorías y comparten el mismo fixture. La Reserva será dirigida por Mauro Palacios, la sub 16 por Kevin Kohan y la sub 14 tendrá como entrenadora a Mailén Regaldo. El inicio de la actividad para las Guerreras será de visitante ante UAI Urquiza.

El formato de disputa de todas las categorías indica que se jugará todos contra todos, a una sola rueda de partidos más la disputa de una fecha de encuentros denominados “clásicos”. Al término de esta Fase, los equipos ubicados del 1er al 4to puesto de la tabla final se clasificarán a las semifinales donde se disputará a un solo partido en el estadio de la categoría del equipo mejor ubicado en la tabla de la fase clasificación, y en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal. Los ganadores jugarán la final ida y vuelta. La salvedad con la categoría sub 14 es que jugarán 70 minutos.

Según informaron desde AFA, en esa categoría la cantidad mínima de jugadoras a inscribir será de 20 y la máxima de 30, cuya edad mínima será de 12 años y la máxima 14 años cumplidos al 31/12/2023.

En la sub 16, la edad mínima será de 13 años y la máxima 16 años cumplidos al 31/12/2023.

Y en la Reserva la edad mínima será de 14 años y la máxima de 19 años cumplidos al 31/12/2023. Se podrán inscribir un máximo de tres (3) jugadoras de la lista de Buena Fe de la 1ra. Categoría, que al 31-12-2023 cumplan no más de 23 años.

Fixture de las Guerreras

En el inicio viajarán a Villa Lynch para medirse con UAI Urquiza. Luego, el cronograma continúa de la siguiente manera: Huracán (L); Boca (V); Defensores de Belgrano (L); El Porvenir (V); Gimnasia de La Plata (L); Independiente (V); Lanús (L); Platense (V); Belgrano de Cba (L); Estudiantes BA (L); San Lorenzo (V); River (L); Excursionistas (V); SAT (L); Estudiantes de La Plata (V); Racing (L); Banfield (V); Ferro (L); Belgrano de Cba (V).