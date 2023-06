Argentina cayó ante Canadá y espera al cierre de la jornada para conocer rival

El seleccionado femenino U16 de Argentina perdió en la tarde del jueves ante Canadá por 92 a 45 y finalizó en el segundo lugar del grupo B del Fiba Américas de Mérida, en México. Se vienen los cruces de cuartos de final en busca de las plazas para el mundial.

Deniya Prawl fue la goleadora con 15 tantos para el elenco canadiense, mientras que en el elenco albiceleste anotó 9 Sol Depetris, 7 Juana Barrionuevo y Fiamma Solís. La rosarina Catalina Creolani anotó 3 tantos con 7 rebotes y 2 tapas en 15m58 de juego para el elenco que conduce Paula Budini.

Argentina le había ganado en las primeras fechas a República Dominicana y a Brasil, por lo que ocupará el segundo lugar del grupo y jugará con quien termine en el tercer puesto de la zona A.

En el resto de la jornada de este jueves se medirán Brasil vs. Dominicana, Puerto Rico vs. Colombia y México vs. Estados Unidos.