“Argentina, 1985” ganó el Globo de Oro y mira muy de cerca su potencial arribo a la noche del Oscar

No aparecía entre las favoritas aunque su nominación alentaba al equipo y los buenos comentarios de crítica y público hicieron lo suyo y este martes por la noche Argentina, 1985, la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín que cuenta el trasfondo del Juicio a las Juntas Militares tras la vuelta de la democracia, se alzó con el Globo de Oro al mejor film extranjero (de habla no inglesa) en la 80ª edición de los premios entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario El Ciudadano (@diarioelciudadano)

Las excelentes críticas obtenidas por el film en un momento en el que las derechas se alinean intentando regresar o poniendo en jaque las democracias en Latinoamérica, pero particularmente este nuevo y muy valioso triunfo de la producción nacional, la dejan muy bien posicionada en su candidatura para acceder a la terna de mejor película internacional de los premios Oscar, meta a la que se acercó al quedar preseleccionada en la lista corta de quince candidatos y que finalmente se confirmará si será de la partida en los premios de la Academia de Hollywood el próximo 24 de enero.

Así se definirá finalmente la suerte del filme nacional con el anuncio por parte de la Academia de las nominaciones a los Oscar, con espacio para cinco largometrajes que competirán el 12 de marzo en la ceremonia que se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles con la conducción del comediante Jimmy Kimmel, un enorme empujón para el cine argentino que a pesar de todas las dificultades económicas sigue siendo reconocido en todo el mundo.

“Estoy muy feliz de estar aquí. Le quiero dedicar este premio al gran actor Ricardo Darín y a todos los que lucharon por la democracia en la Argentina”, dijo Mitre al agradecer la distinción.

En tanto, Darín expresó: “Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Y para la gente de Argentina, después del Campeonato del Mundo, esto es una gran alegría. Los quiero”.

Previamente a que se iniciara la ceremonia, Darín, Lanzani y Mitre se fotografiaron en la alfombra roja junto al ex fiscal Luis Moreno Ocampo, encarnado por Peter Lanzani en la película.

And the winner for Best Picture – Non-English Language is Argentina, 1985 #GoldenGlobes 📸 @RAVIEB pic.twitter.com/kd5tzjW0pe — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

Con el antecedente en 1986 de La historia oficial de Luis Puenzo, la cinta se llevó el Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa en el contexto de una terna en la que se impuso por sobre la alemana All Quiet on the Western Front, la belga Close, la surcoreana Decision to Leave y la india RRR, algunas de las cuales podrían llegar también al Oscar dado que aparecen en la lista de quince finalistas.

La película, escrita por Mitre y su habitual colaborador Mariano Llinás, está protagonizada por Darín y Lanzani y era la única cinta latinoamericana en competencia en los galardones realizados en el Beverly Hilton de Los Ángeles que premian a lo mejor del cine y la televisión estadounidense.

El film de Mitre, que sigue la historia de cómo los fiscales Julio Strassera, interpretado por Darín, y Moreno Ocampo en manos de Lanzani organizan el Juicio a las Juntas militares de la última dictadura, quedó preseleccionado la semana pasada en la categoría de mejor película de habla no inglesa de los premios Bafta del cine británico, cuya entrega tendrá lugar el próximo 19 de febrero en un evento conducido por Hayley Atwell y Toheeb Jimoh.

La película, que fue la más vista del año pasado en los cines argentinos, deberá esperar hasta el 19 de enero para conocer si formará parte de la lista definitiva de cinco producciones internacionales que competirán por el galardón, entregado por la Academia de Cine y Televisión del Reino Unido.

El drama histórico obtuvo también nominaciones en los Goya y los Critics’ Choice Awards y desarrolló un extenso recorrido por festivales internacionales desde su estreno en salas el 29 de septiembre último, como en Venecia, donde ganó el premio de la crítica (Fipresci); San Sebastián, en el que obtuvo el Premio del Público; La Habana, donde ganó mejor actuación masculina (para Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y guion (Llinás y Mitre), entre otros.

A su vez, este martes también se anunció que el largometraje de Mitre fue nominado en la categoría mejor dirección de sonido en un largometraje en idioma extranjero en los Golden Reel, premio que otorgan los editores de sonido. Se trata de la primera vez que una película argentina es nominada para estos premios, al tiempo que este domingo la producción argentina competirá por un premio Critics’ Choice que entregan en Estados Unidos los críticos norteamericanos.

Los antecedentes argentinos ganadores en los Oscar son la referida La historia oficial, de Luis Puenzo, en 1986 y El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, en 2010, ambas con temáticas vinculadas a la última dictadura cívico-militar, mientras que la última vez que una producción local llegó a las nominaciones fue un lustro después con Relatos salvajes de Damián Szifrón.

“No tenés este año una película que digas «ésta claramente va a ganar o tiene la delantera». La carrera más salvaje de todas no es la de mejor película, sino la de películas extranjeras porque, a diferencia de hace un par de años con Parásitos o el año pasado con Drive my Car, donde claramente había una película internacional que se plantaba como la adorada por todo el mundo, este es un año bastante impredecible”, dijo días atrás en diálogo con la agencia de noticias Télam Axel Kuschevatzky, uno de los productores de Argentina, 1985.

En cuanto al lugar que ocupan los Globos de Oro en el panorama de premios, el productor sostuvo: “Tienen como característica, junto a los Critics’ Choice, de ser los premios de periodistas de perfil más alto porque son las dos organizaciones de premios nacionales”.

“Y está el National Board of Review, que básicamente junta a los críticos de perfil más alto de Estados Unidos. En ese sentido, esos son los tres que tienen peso en amplificación antes de que empiecen las premiaciones camino a los Oscar, que dan los sindicatos de actores, de guionistas, de directores y el de productores. El Globo de Oro y los Critics’ Choice tienen el potencial de instalar dentro de los grupos de votantes la idea de «ok, acá hay algo que no vi, a lo mejor le tengo que dar pelota»”, agregó finalmente.