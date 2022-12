“Argentina, 1985” candidata a mejor film extranjero en los Globos de Oro

Desde su estreno en el país Argentina, 1985, film de Santiago Mitre que aborda los Juicios a las Juntas militares, no para de recibir reconocimientos. Mientras espera las nominaciones para los premios Oscar, celebra la nominación como mejor película extranjera en otros galardones de renombre: los Globos de Oro.

En la premiación, que tendrá lugar el martes 10 de enero en la ciudad de Los Ángeles, competirán también RRR, de India; All Quiet on the Western Front, de Alemania; Decision to Leave, de Corea del Sur; y Close, coproducción de Bélgica, Francia y Países Bajos.

Congratulations to the nominees for Best Picture – Non-English Language ✨ All Quiet on the Western Front

✨ Argentina, 1985

✨ Close

✨ Decision to Leave

Los Golden Globes son los galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) y son considerados uno de los puntos más altos de la llamada Temporada de premios.

Asimismo, la nominación pone en carrera al exitoso film para poder lograr entrar a la terna de los premios Oscar, la más importante de las estatuillas que se entregan en la industria audiovisual, cuya nominación, en caso de obtenerla, se sabrá el próximo miércoles 21.

Argentina, 1985 recrea la historia detrás del histórico Juicio a las Juntas militares, responsables del plan sistemático que condujo a la desaparición y tortura de 30 mil personas entre 1976 y 1983. Se trató de la primera experiencia de un tribunal civil juzgando a los represores, un hecho histórico encabezado por el fiscal Julio Strassera y su asistente, Luis María Ocampo.

La película de Santiago Mitre también representará al país en los Premios Goya, y viene de realizar un amplio recorrido de festivales internacionales desde su estreno en la última edición del Festival de Venecia, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde se alzó con Premio del Público, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros.