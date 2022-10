Archivaron la causa que inició Pullaro contra dos fiscales que lo escucharon cuando era ministro

La Justicia no pudo demostrar las acusaciones del ex titular de la cartera de Seguridad durante la gestión socialista. En los audios filtrados a la prensa se oye al ahora aliado macrista hablar con un comisario en tono jocoso sobre arreglar un concurso para ascenderlo a director de Policía

La causa penal que inició el ex ministro de Seguridad de Santa Fe durante la gestión socialista y ahora diputado provincial del radicalismo Maximiliano Pullaro contra dos fiscales que, en 2017, intervinieron su teléfono en el marco de una investigación por maniobras fraudulentas de la Policía de Rafaela fue archivada.

El ahora aliado macrista había acusado a los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán de haber filtrado los escandalosos audios donde se lo escucha decirle a un comisario que iba a abrir un concurso para ascenderlo como director de Policía, le iba a dar las preguntas y él mismo iba a ser el jurado. Pullaro, quien en su momento minimizó el contenido de los audios al referir que fueron conversaciones “en términos jocosos”, intentó demostrar algo que no logró: que los fiscales actuaron en su contra con obrar malicioso. La causa que abrió con su denuncia se archivó esta semana.

Si bien el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no corroboró el archivo de la misma a este diario por no tener “acceso al sistema”, fuentes allegadas al caso confirmaron que la fiscal rosarina Juliana González así lo dispuso. La funcionaria local consideró pertinente el archivo de la causa porque no detectó ningún obrar doloso en el desempeño de sus pares Martí y Apullán.

Horas extra truchas

En 2017, los fiscales Apullán y Martí llevaron adelante una investigación sobre irregularidades en las horas extra de la Policía provincial. La pesquisa investigó a agentes policiales de la Unidad Regional I por cobrar adicionales de servicios que nunca se prestaban y que eran facturados como Servicio de Policía Adicional (SPA) y Orden de Servicio de Policía Extraordinaria (Ospe).

En el marco de esa investigación, las escuchas detectaron que uno de los investigados, el entonces jefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez, habló en reiteradas oportunidades con el ministro Pullaro sobre distintos temas, entre ellos, la apertura de un concurso para el cargo de director general de Policía.

“Te vamos a tener que dar las preguntas, viste…como en la escuela”, le dijo Pullaro al comisario durante una comunicación en la que también le avisó que iba a estar al frente del jurado de ese concurso. De ahí que Apullán y Martí iniciaron otra causa por el delito de cohecho contra Rodríguez, quien fue detenido e imputado.

Al día siguiente de presentar esas escuchas se creó la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y se le pasó el caso a Ezequiel Hernández, quien más tarde desestimó la causa de cohecho iniciada contra Rodríguez y avanzó en la pesquisa sobre defraudación.

En otras grabaciones, también filtradas a la prensa, se escuchan conversaciones que Pullaro mantuvo el jefe del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Jorge Baclini, el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti y el entonces gobernador Miguel Lifschitz, entre otros.

Según la denuncia judicial y pública de Pullaro, tanto la investigación sobre maniobras defraudatorias en las horas extra de la Policía, como la filtración de escuchas fueron “armadas” con fines políticos para desprestigiarlo, algo que no logró demostrar.

No obstante, la investigación que inició derivó en la imputación de los fiscales Apullán y Martí –hoy desestimada– por los delitos de falsedad ideológica de documento público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es que Pullaro también los había acusado de haber falseado el contenido del pedido de intervención de su teléfono oficial que fue tramitado ante el juez Nicolás Falkenberg en septiembre de 2017.

Mientras tanto, el fiscal regional Arietti mandó a Martí a una oficina de faltas y a Apullán al área del sistema conclusional de causas.