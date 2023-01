Apunta al extranjero: el mediocampista paraguayo Jorge Recalde, una opción para Heinze

El fallecimiento de Horacio García puso de duelo a Newell’s, pero además frenó por unos días la llegada de refuerzos, ya que el Director Deportivo estaba a cargo de las negociaciones junto a Gabriel Heinze e Ignacio Astore.

Justamente, el presidente leproso estaba unos días de vacaciones, pero regresó de inmediato y es posible que asuma algunas charlas con posibles refuerzos que tenía en carpeta García.

Uno de los jugadores apuntados es el paraguayo Jorge Recalde, que se va de Olimpia y escucha ofertas. El mediocampista ofensivo tuvo algunas charlas con García y su llegada al Parque es una posibilidad, aunque por unos días la negociación quedará en espera.

Recalde, de 30 años, es un mediocampista ofensivo con gol, aunque en la última temporada perdió algo de terreno en Olimpia, donde jugó 25 partidos en el torneo paraguayo, aunque sólo diez como titular. Y anotó tres goles. Por Libertadores fue titular en 10 cotejos, anotando dos goles. Esta marca en la red es de las más bajas de su carrera, ya que tanto en sus inicios en Libertad como en los dos primeros años en Olimpia, Recalde se caracterizó por su buen promedio de gol. Sin ir más lejos, en las temporadas 2020 y 2021 aportó 28 goles.

“A pesar de que me quisieron sacar por la puerta de atrás, siento que salgo por la puerta grande, porque en este tiempo que se veían muy difícil las cosas por la situación del club, pasamos momentos felices consiguiendo títulos y clasificando en torneos importantes. Me voy triste por la forma en que salí pero feliz por los momentos vividos en el club y eso quedará para el recuerdo siempre”, se despidió Recalde ayer en redes tras su salida de Olimpia.

La posible contratación de Recalde no complica el cupo de extranjeros, ya que Fabián Ángel se operó de la rodilla en Colombia y abrió un lugar. Incluso no está muy clara la continuidad del uruguayo Armado Méndez.

Otro nombre sondeado es Javier Cabrera, volante ofensivo de Argentinos Juniors. El uruguayo, también de 30 años, es una opción para ese mismo sector de la cancha.

En ese sentido, seguramente el análisis será traer a uno u otro, ya que ambos son foráneos y por ahora hay un solo cupo.

También hay que tener en cuenta que la Lepra busca un nueve como prioridad, y entre los sondeados hay varios nombres extranjeros. Esta situación obliga a Heinze y la dirigencia a analizar muy bien los movimientos en el mercado, ya que el cupo puede ser un problema.

El que sí firmó su contrato es Bruno Pittón, quien llegó la semana pasada y faltaba sellar su vínculo por un año, algo que sucedió el fin de semana.

Por el momento la Lepra incorporó a Lucas Hoyos, Guillermo Ortiz, Iván Gómez y Pittón. Y aún busca un centro-delantero, un lateral/carrilero por derecha y un volante ofensivo.



