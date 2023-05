Apuesta por todo: Newell’s enfrentará a Lanús sin guardarse nada

Comienzo de seguidilla, partido chivo en la previa pero que encuentra a un equipo con el ánimo -y el juego- en alza. Newell’s visita a Lanús desde las 21.30 en el inicio de una serie de cinco partidos entre Liga y Copa Sudamericana que puede dejarlo con altas expectativas si supera con éxito estos 17 días de mucho desgaste.

A pesar de tener un compromiso muy importante el miércoles próximo ante Blooming en Bolivia, Gabriel Heinze por ahora no piensa en guardar fuerzas en el torneo local, algo que ya sucedió hace poco cuando le tocó una instancia parecida con Argentinos y Blooming, pero en el Parque.

“Pondré en cancha el equipo que piense me puede acercar más a un resultado positivo”, comentó Heinze, dejando en claro que no iba a guardarse nada. Dentro de ese razonamiento, el DT pondrá titulares en el sur bonaerense, aunque habrá algunos cambios respecto del once que derrotó a Arsenal.

¿Será con línea de tres o con cuatro atrás? Heinze ya mostró no encerrarse en un esquema. Muchas veces el rival genera alguna variante en el dibujo, otras las ausencias. Esta vez tiene nuevamente a disposición a Gustavo Velázquez, que se suma a Facundo Mansilla como alternativa de la dupla Ortiz-Ditta, elogiada por el DT la semana pasada.

Tal vez el paraguayo no juegue y sea titular ante Blooming. Pero la opción de tres/cinco al fondo está, incluso con Mansilla. Con tres o con cuatro, los laterales serán Jherson Mosquera y Bruno Pittón. El colombiano regresa tras la suspensión y desplaza a Armando Méndez, quien ni siquiera irá al banco por falta de cupo de extranjeros.

Otra duda es saber si arriba seguirá con dos atacantes (Recalde y Sordo), o sumará a Jeremías Pérez Tica o Jonathan Menéndez. Y esto dependerá del análisis del propio Heinze, ya que con Portillo y Ferreira juntos suma más gente para generar juego en el medio y con Arsenal por momentos funcionó.

Lanús es un rival complicado. Viene de caer con Gimnasia con un insólito error de su arquero en el final, pero tiene jugadores experimentados y Kudelka parece haberlo encaminado. Una buena prueba para un Newell’s que viene en alza, mostrando de a poco que la idea del Gringo está por buen camino.

Y en su locura, Heinze prefiere apostar por todo y correr riesgos. No quiere quedarse aferrado a la ilusión copera a pesar del gran inicio. El DT sabe que si eso falla, necesita estar prendido en el torneo local para que la campaña no se acerque al fracaso. Por eso, el inicio de la seguidilla será con lo mejor que tiene, o al menos lo que cree mejor para enfrentar a Lanús.