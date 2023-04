Aplausos y emoción en el homenaje al gran Héctor Alterio en la Cúpula del CCK 

Misma escena se vivió en el CCK, donde el intérprete de La Patagonia rebelde se rodeó de su esposa, Angela Bacaicoa, su hija Malena, amigos, familiares y una gran cantidad de colegas que le rindieron un tributo no exento de lágrimas.

“Su humildad es más grande que su calidad actoral”, fue la reflexión del ex Montaña Rusa sobre aquella experiencia con Alterio. Luego fue el turno de Víctor Laplace. “Ya lloré en el teatro, hoy no lo voy a hacer”, dijo Laplace, aunque no cumplió. También con lágrimas leyó un texto que incluía el poema de Antonio Machado, “Retrato”.

Tras un breve video que recorría los films de Alterio, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, le entregó la placa que reconoce al actor como Personalidad Emérita de la Cultura.

“Cuando un artista sale al escenario, transforma todo. Y cuando entraste acá, transformaste el aura de esta cúpula”, le dijo Bauer. El ministro también recordó que Alterio estuvo en el exilio durante la última dictadura cívico-militar.